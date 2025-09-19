پخش زنده
امروز: -
امام جمعه بندرعباس گفت: نخبهها همه توان و ظرفیت خود را برای خدمت به مردم و آرمانهای اسلام بکار گیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده در خطبههای نماز جمعه بندرعباس افزود: دشمنان با روشهای مختلف به دنبال نفوذ در جامعه نخبگان و خواص هستند.
وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس گنجینه و سرمایه بی پایانی است و دشمن از هیچ تلاشی برای ایجاد خدشه در آن مضایقه نمیکند.
امام جمعه بندرعباس افزود: روایت سازی از مشکلات و تحریک جامعه جانبازان، القای هزینههای جنگ تحمیلی به مردم، فریب رسانهای و تاکید بر ملی گرایی رزمندگان از شیطنتهای دشمنان است.
آیت الله محمد عبادی زاده گفت: ما خالصترین رزمندگان را در دوران دفاع مقدس داشتیم و نیروهای بسیج و مردمی در این دوران دستاوردهای بزرگی داشتند.
وی افزود: حب به وطن جزئی از ایمان بوده و در متن دین اسلام نهفته است.
امام جمعه بندرعباس بر لزوم تقویت ارتباط بین خانوادهها و مدارس برای تربیت و رشد دانش آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید تاکید کرد.
آیت الله عبادی زاده گفت: انتخاب رشته دانش آموزان باید در درجه نخست براساس استعداد و سپس علاقه باشد.
بیشتر بخوانید: خطبههای نماز جمعه شهرستانها ۲۱ شهریور
وی گفت: والدین و کارشناسان آموزش و پرورش برای پیشگیری از مشکلات آینده، دانش آموزان را در انتخاب بهترین رشته تحصیلی به خوبی یاری کنند.
امام جمعه بندرعباس مدرسه را بهترین مکان برای استعدادیابی برشمرد.
آیت الله عبادی زاده از مردم خواست به یاری دانش آموزان نیازمند بشتابند.