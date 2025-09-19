پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: راه مقابله با زورگویی و ظلم آمریکا و تروئیکای اروپایی قدرتمندتر شدن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، آیتالله لطفالله دژکام، نماینده ولی فقیه در فارس امروز جمعه، ۲۸ شهریورماه در خطبههای نماز جمعه شیراز ضمن توصیه به رعایت تقوای الهی گفت: احکام شرعی تمام افعال زندگی را فرامیگیرد و باید برای کارهای سیاسی هم مسئله و حکم شرعی مربوط به آن را یاد بگیریم.
وی با یادآوری اینکه در فتاوای امام راحل و رهبر معظم انقلاب این نکته در همان بحث اجتهاد و تقلید اول رساله بحث میشود که اگر کاری جنبه سیاسی دارد باید نظر ولی فقیه را در نظر گرفت افزود: اگر میخواهیم تقوای سیاسی و تقوای اجتماعی داشته باشیم باید بدانیم نظر ولی امرمان چیست.
آیتالله دژکام اظهار کرد: امروز حاکمیت آمریکا و تروئیکای اروپایی و سه کشور مستکبر میخواهند در دنیا زور باشند و ظلم میکنند و تنها راه مقابله با آنها این است که از مستکبرین قدرتمندتر شوید.
وی در ادامه به هفته دفاع مقدس اشاره کرد و آن را یادآور هشت سال مبارزه، مقاومت و ایستادگی ملت سربلند ایران در مقابل زیادهخواهان و مستکبران دانست و افزود: ملت ایران در آن زمان به خداوند توکل کرد و هر کس به خداوند توکل کند، نیاز به کسی ندارد و اگر همه ابرقدرتها هم در مقابل آن بایستند، راه به جایی نمیبرند.
امام جمعه شیراز افزود: در آن زمان توکل به خداوند جواب داد و این مرتبه هم توکل در جنگ ۱۲ روزه جواب داد و بعد از این هم هر وقت صحنهای از مبارزه با دشمن پیش بیاید، با توکل به خداوند پیروز میشویم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه نباید عزت و سربلندی خود را به سادگی از دست داد، گفت: ملت غیور ایران هیچگاه ذلت را نپذیرفتند. رهبر معظم انقلاب در سخنرانیهای اخیر خود فرمودند کسانی که میگویند تسلیم شویم مردم ایران را نشناختهاند و این مردم زیر بار ستم زندگی نمیکنند و همیشه عزتمند بودهاند و بعد از این هم عزتمند خواهند ماند.
آیتالله دژکام با بیان اینکه دفاع هشت ساله قهرمانانه این کشور صرفا دفاع از خاک نبود و دفاع از فرهنگ و آیین انسانیت و ارزش های انسانی بود، گفت: وصیتنامههای شهدا گواه این مسائل هستند و اگر آنان را بخوانیم مشاهده خواهیم کرد که چقدر همه شهدا بر روی ارزشهای دینی و انسانی تأکید دارند.
وی یادآور شد: دشمن پس از هشت سال جنگ وقتی متوجه شد که نمیتواند با اسلحه کشور ایران را تسخیر کند، به سراغ تهاجم فرهنگی و خراب کردن رفتارهای ارزشی مردم رفت و برای این کار تقریبا ۳۵ سالی کار کرده است و امروز هم گوشه و کنار میبینیم که تهاجم فرهنگی کردهاند و این نتیجه شبیخون فرهنگی است که ۳۰ سال پیش رهبر انقلاب فرمود حواستان باشد.
امام جمعه شیراز تصریح کرد: در رابطه با مقابله با شبیخون فرهنگی، متاسفانه در مواردی مقررات و ضابطه وجود دارد ولی عمل نمیشود و وقتی اقدام نمیشود، مردم حق دارند مطالبه کنند که چرا مدیر عمل نمیکند.
آیتالله دژکام در ادامه به بازگشایی مدارس و نگرانی خانوادهها برای رفت و آمد با آرامش و امنیت فرزندان به مدرسه اشاره کرد و گفت: در این راستا جلسه مفصلی با مسئولان آموزش و پررش و مدیران ذیربط داشتیم که در اول مهر همه برای نگهبانی از دانشآموزان تلاش کنند و همه مسئولیم تا احساس آرامش و امنیت برای خانوادهها افزایش پیدا کند.
نماینده ولی فقیه در فارس بر رسیدگی به مطالبات رهبر معظم انقلاب در جلسه هیات دولت تاکید کرد و افزود: بنا نیست مطالبات به گونهای مطرح شود که مدیران را تخریب کنیم، بلکه قصد داریم از مدیران برای انجام و رسیدگی به مطالبات حمایت کنیم؛ رهبر معظم انقلاب رسما از دولت خواستهاند برای ثبات قیمتها و کنترل بازار، پیگیریهای لازم انجام شود؛ مطالبات رهبر معظم نباید فراموش شود؛ همه مدیران و مسئولان دولتی باید همت عالی به خرج بدهند، کار جهادی کنند تا دل این مردم را که برای خدا زحمت میکشند، خوش کنند.