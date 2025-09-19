امام جمعه موقت شهرکرد گفت: دفاع مقدس سراسر احساسات، ایثار، سلحشوری، مقاومت و ایستادگی بود که از راهبرد‌های این دوران به‌شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد احمدی گفت: ۳۱ شهریور آغاز هفته ارزشمند دفاع مقدس، به عنوان گنجینه عظیم در همه نسل‌ها پرنور، پرهدایت و پربرکت است.

وی افزود: آنچه دفاع مقدس را به پیروزی رساند ایثار بود، همچنین ابزار رزمندگان اسلام قرآن، دعا و نماز‌های شبی بود که می‌خواندند و همین ابزار باعث پیروزی‌های شیرین و ارزشمندی بود که اتفاق افتاد.

احمدی افزود: درسی که دفاع مقدس هشت ساله به تمام دنیا داد این بود که این کشور و ملت هیچ‌گاه آغازکننده هیچ جنگی نیست و نخواهد بود، اما اگر کسی به این کشور تجاوز کند با مشتی محکم دهانش را خورد خواهد کرد، همچنین این اتفاق در دفاع مقدس ۱۲ روزه منجر شد، این ملت نشان داد هر کسی با آن دشمنی کند بیچاره خواهد شد.

امام جمعه موقت شهرکرد با بیان اینکه غزه پیروز است، اما جنس پیروزی غزه از جنس پیروزی کربلاست، گفت: این غزه با اراده پولادین و مظلومانه در برابر اسرائیل ایستادگی می‌کند که این عمل خود باعث از بین رفتن آبروی اسرائیل و آمریکا در جهان است. ما اگر بخواهیم آمریکایی‌ها را بشناسیم باید کودکان گرسنه غزه را تماشا کنیم، چون آنها نشان‌دهنده ذات واقعی آمریکا هستند.

حجت الاسلام احمدی گفت: جنایت اسرائیل بی‌شرمانه ادامه دارد و حمایت‌های ما باید قاطعانه انجام شود، همچنین ملت ایران برکات راهپیمایی را دیده است و نباید قدرت راهپیمایی را دست کم گیرد چراکه این راهپیمایی‌ها بسیار دشمن‌شکن و تاثیرگذار و حداقل وظیفه مسلمانی ماست. اگر در این میدان نباشیم درواقع وظیفه مسلمانی خود را انجام نداده‌ایم.

وی با اشاره به در پیش بودن شروع سال تحصیلی جدید بیان کرد: مسئولیت وزارت و ادارات آموزش و پرورش بسیار سنگین است و همه نهاد‌ها باید در انجام این مسئولیت به آموزش و پرورش کمک کنند، زیرا نسل جوان ما بسیار پراستعداد و شایسته است و وظیفه ما این بوده که این نسل را به خدا وصل کنیم.

وی گفت: ممکن است ظاهر بعضی نوجوانان و جوانان تغییر کرده باشد، اما دل‌های آنان پاک است و این نسل، آینده کشور را تشکیل می‌دهد و باید با آنان به مهربانی برخورد کرد.

امام جمعه موقت شهرکرد خاطرنشان کرد: نماز خواندن در مدرسه بسیار مهم است و از تمام مدیران و معلمان تقاضا می‌شود این مورد را جدی بگیرند و خود در ابتدا انجام دهند تا دانش‌آموزان از آنان الگوبرداری کنند.