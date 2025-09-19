پخش زنده
مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید شش هزار و ۲۲۴ دانش آموز تحت پوشش بهزیستی، چشم انتظار کمک خیران و صنایع هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس ، سامیه جهانشاهی جهانشاهی افزود: خیران میتوانند نوشت افزار، کیف، کفش، فرم مدرسه و وسایل آموزشی را به ادارات بهزیستی سراسر استان و یا موسسههای خیریه تحت نظارت این اداره کل تحویل دهند.
وی گفت: مردم میتوانند با شماره حساب مشارکتهای مردمی ۴۱۶۲۰۳۴۵۴۱۶۷۶۸۰۰ نزد بانک مرکزی، شماره شبا ۱۷۰۱۰۰۰۰۴۱۶۲۰۳۴۵۴۱۶۷۶۸۰۰ IR و شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۸۷۳۵۸۵۳۲ در پویش همه حاضر مشارکت کنند.
