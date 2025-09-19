بخشدارسندرک در نشست شوراها و دهیاران گفت: همه مراکز درمانی وبهداشتی، بویژه خانه های بهداشت بخش سندرک برای مقابله با پشه آئدس در حالت آماده باش هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مرادی از شوراها و دهیاران خواست در صورت مشاهده افزایش گزش پشه در طول روز با ماموران بهداشت همکاری کنند و موارد مشکوک را به نزدیکترین مرکز بهداشت اطلاع دهند.

جواد پوردکان معاون بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان میناب نیز گفت: تمیز کردن مستمر آب زیر گلدان، ضدعفونی کردن منبع آب، جمع آوری لاستیک های فرسوده، نصب توری روی پنجره ها و پوشیدن لباسهای روشن و بلند از راهکاری مقابله به پشه آئدس است.

