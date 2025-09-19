امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های هرمزگان، در خطبه‌های این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس در آستانه بازگشایی مدارس گفت: توجه به علم و دانش و عدالت آموزشی، راه پیشرفت جامعه است.

* نماز جمعه میناب

حجت الاسلام و المسلمین علی نجاتی امام جمعه موقت میناب گفت: معلمان باید از همه ابزار‌های لازم برای رشد علمی دانش آموزان استفاده کنند.

*نماز جمعه پارسیان

حجت‌الاسلام و المسلمین جواد اسماعیل‌نیا امام جمعه پارسیان از مسئولان و دولتمردان خواست برای رفع گرانی‌ها به‌ویژه در حوزه مسکن، خودرو و مایحتاج ضروری خانوار‌ها اقدام عملی کنند.

**نماز جمعه رودان

حجت الاسلام والمسلمین بارانی امام جمعه رودان گفت: ارائه ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و توانایی‌های ملی در کنار مشکلات و راه‌حل‌های آن، موجب تقویت امید اجتماعی و افزایش سرمایه ملی می‌شود.

**نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد گفت: مسئولان باید راوی نقاط قوت و امکانات کشور باشند و همه به ویژه اهل قلم، مطبوعات و صداوسیما نیز در این زمینه مسئول هستند.

*نمازجمعه سیریک

حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک با اشاره به هفته‌ی دفاع مقدس گفت: باید همچون شهید آوینی برای دفاع مقدس ۱۲ روزه روایت فتح بگوییم و گرنه دشمن با جنگ روانی دستاورد‌ها را وارونه نشان می‌دهد.

**نماز جمعه بندرلنگه

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه تدوین چشم‌اندازی روشن در سال تحصیلی جدید برای تبیین و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب را خواستار شد.

**نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه

شیخ مسعود راهبر، امام جمعه اهل سنت بندر لنگه پیشرفت جامعه اسلامی را در گرو تجهیز جوانان به سلاح علم و دانش دانست و تلاش برای رشد علمی در همه عرصه‌ها را خواستار شد.

**نماز جمعه جاسک

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک از رسانه‌ها خواست در کنار کاستی ها، با بیان نقاط قوت با امیدآفرینی زمینه تقویت روحیه و موتور محرکه جامعه را فراهم کنند.

***نماز جمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر آغاز سال تحصیلی و جشن عاطفه‌ها را فرصتی برای دستگیری از نیازمندان برشمرد.

*نماز جمعه بشاگرد

حجت الاسلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد با اشاره به گلایه مردم این شهرستان نسبت به مبلغ بالای قبض آب خواستار پیگیری فرماندار برای حل این مشکل شد.

**نماز جمعه توکهور وهشتبندی

حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی پورحسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: کمیسیون ماده ۵ استان طرح جامع و تفصیلی شهر هشتبندی را تصویب کند.