به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛علی اکبر فتحعلی لو امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه که در مصلای شهرستان خوی برگزار شد، با اشاره به نزدیک شدن به ماه مهر، اظهار داشت: آموزش و پرورش در قبال نسل آینده کشور مسئولیت سنگینی دارد و کیفیت آموزش امروز، آینده کشور را تعیین خواهد کرد.

وی به ارائه گزارشی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده برای فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد و تعالی فرزندان این مرز و بوم پرداخت و گفت: تا دهم مهرماه سال جاری، تعداد ۱۰ مدرسه جدید، شامل مدارس روستایی و شهری، افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید. این اقدام به کاهش تراکم کلاس‌ها و افزایش سرانه فضای آموزشی کمک خواهد کرد. مدارس جدید شامل ترکیبی از مدارس متوسطه اول و دوم و همچنین مدارس ابتدایی هستند که به منظور دسترسی عادلانه به آموزش پایه‌ای با کیفیت و نیز ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای دانش‌آموزان در مناطق محروم احداث می‌شوند.

مدیر آموزش و پرورش خوی همچنین به وجود حدود ۷۰ هزار دانش‌آموز در شهرستان اشاره کرد و گفت: حدود ۷۰ هزار دانش آموز در ۵۰۰ مدرسه آموزش می‌بینند و تلاش بر این است که هیچ دانش‌آموزی از چرخه آموزش باز نماند. این پوشش شامل دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه و اتباع خارجی نیز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای افزایش شادابی و نشاط در محیط‌های آموزشی، تا سال گذشته ۱۰ مدرسه به چمن مصنوعی مجهز شده و امسال نیز ۵ مدرسه جدید به این طرح افزوده شده است. همچنین، یک سالن ورزشی افتتاح و کف پوش ۳ سالن ورزشی تعویض و ایمن‌سازی شده است.

فتحعلی لو با اشاره به شاداب‌سازی و بهبود محیط‌های آموزشی افزود: در راستای طرح ارزشمند شهید عجمیان، شاداب‌سازی و رنگ‌آمیزی کلاس‌ها، سالن‌ها و سرویس‌های بهداشتی مدارس به عمل آمده است. این اقدامات به‌ویژه در ایجاد فضایی دلنشین و انگیزه‌بخش برای دانش‌آموزان موثر بوده است.

وی بر تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد در مدارس تاکید کرد و ادامه داد: ثبت‌نام دانش‌آموزان در شهرستان خوی به میزان نزدیک به ۱۰۰ درصد انجام شده است، که نشان‌دهنده اعتماد خانواده‌ها به سیستم آموزشی و همت آنها برای آموزش فرزندانشان است، این موفقیت به دلیل اطلاع‌رسانی موثر، همکاری والدین و آمادگی زیرساخت‌های ثبت‌نام به دست آمده است.

فتحعلی لو افزود: برای ارتقای سطح علمی و تربیتی دانش‌آموزان، برنامه‌های راهبردی برای کیفیت‌بخشی آموزشی و پرورشی تدوین شده و به مدارس ابلاغ گردیده است، این برنامه‌ها شامل برگزاری فعالیت‌های تقویتی، مسابقات علمی و فرهنگی، کلاس‌های فوق برنامه و برنامه‌های پرورشی برای تقویت مبانی دینی و اخلاقی دانش‌آموزان می‌باشد.

مدیر آموزش و پرورش خوی به برنامه‌های جامع و اقدامات صورت‌گرفته در زمینه آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد: در مورد ساماندهی سرویس‌های مدارس با همکاری شهرداری و پلیس راهور، مسیر‌های استاندارد برای ایمنی دانش‌آموزان تعیین شده و نظارت‌های لازم بر رانندگان و وسایل نقلیه و تعیین نرخ مصوب انجام شده است.

وی از توزیع کتب درسی با حدود ۹۵ درصد ثبت سفارش و توزیع به موقع آنها پیش از آغاز سال تحصیلی خبر داد و افزود: پیگیری برای رساندن مابقی کتب درسی نیز در حال انجام است.

فتحعلی لو به راه‌اندازی رشته‌های جدید هنرستان با رویکرد مهارت‌محوری اشاره کرد و گفت: این رشته‌ها با توجه به نیاز بازار کار شناسایی شده و برخی از آنها نیز اجرایی شده است، که این اقدام زمینه‌ساز ورود دانش‌آموزان به بازار کار و کارآفرینی خواهد بود. وی توضیح داد که این رشته‌ها به تربیت نیرو‌های ماهر برای صنایع و مشاغل مورد نیاز منطقه کمک کرده و به رشد اقتصادی شهرستان یاری خواهند رساند.

وی همچنین به برگزاری برنامه‌های متنوع در تابستان اشاره کرد و گفت: در طول فصل تابستان، برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی با استقبال ۱۰ هزار دانش‌آموز به اجرا درآمد که نشان‌دهنده استعداد و علاقه‌ی فرزندان ما به فعالیت‌های فرهنگی است. این برنامه‌ها شامل دوره‌های آموزشی در زمینه‌های علمی و هنری، فعالیت‌های فرهنگی و دینی، اردو‌های ورزشی و تفریحی بوده است.