امروز بعلت وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی، دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس مواج می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۲ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسد.

حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان صورت گیرد و شناور‌های سبک از رفت و آمد خودداری کنند.

وی گفت: در قشم، سواحل بندرخمیر و بندرلنگه، گرد و غبار پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک و برخی سواحل، رشد ابر‌های همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای با احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال وقوع گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی تا روز دوشنبه ادامه دارد.

امروز افزایش رطوبت وکاهش نسبی دما در مناطق دور از ساحل پیش بینی می‌شود.

از فردا، دما نوسان چندانی ندارد.