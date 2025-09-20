پخش زنده
امروز: -
امروز بعلت وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی، دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس مواج میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۲ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۵۰ سانتیمتر میرسد.
حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان صورت گیرد و شناورهای سبک از رفت و آمد خودداری کنند.
وی گفت: در قشم، سواحل بندرخمیر و بندرلنگه، گرد و غبار پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک و برخی سواحل، رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای با احتمال سیلابی شدن مسیلها پیش بینی میشود.
حمزه نژاد گفت: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال وقوع گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
بیشتر بخوانید: پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۸ شهریور
حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی تا روز دوشنبه ادامه دارد.
امروز افزایش رطوبت وکاهش نسبی دما در مناطق دور از ساحل پیش بینی میشود.
از فردا، دما نوسان چندانی ندارد.