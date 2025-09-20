



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حق پرست کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه ،سامانه‌ای ناپایدار طی امروز جو منطقه را متاثر کرده؛ علاوه بر گردوخاک محلی، بتدریج سبب نفوذ غبار به جو استان می‌گردد.

غبار تا ظهر امروز (شنبه) و مطابق معمول درمناطق مرزی استان نمود بیشتری خواهد داشت.

همچنین دمای هوا از امروز تا اواسط هفته آینده به طور نسبی کاهش می‌یابد.