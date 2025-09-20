پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه اعلام کرد : گرد وغبار که از روز گذشته وارد آسمان استان کرمانشاه شده است تا ظهر امروز منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حق پرست کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه ،سامانهای ناپایدار طی امروز جو منطقه را متاثر کرده؛ علاوه بر گردوخاک محلی، بتدریج سبب نفوذ غبار به جو استان میگردد.
غبار تا ظهر امروز (شنبه) و مطابق معمول درمناطق مرزی استان نمود بیشتری خواهد داشت.
همچنین دمای هوا از امروز تا اواسط هفته آینده به طور نسبی کاهش مییابد.