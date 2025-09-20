به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حجت الاسلام مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد در این مراسم گفت: اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران در جهان، نتیجه ایثارگری و ازخود گذشتگی شهدای والامقام در هشت سال دفاع مقدس است.

سرهنگ سجاد دهقانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد هم گفت: این مراسم با سخنرانی، دکلمه و مرثیه خوانی همراه بود.

در پایان مراسم از خانواده معظم شهداء و جانبازان هشت سال دفاع مقدس با اهداء لوح سپاس تجلیل شد.

شهرستان حاجی‌آباد ۱۱۳ شهید تقدیم جمهوری اسلامی ایران کرد.