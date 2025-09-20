پخش زنده
یادواره سه شهید روستای رحیم آباد شهرستان حاجی آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حجت الاسلام مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد در این مراسم گفت: اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران در جهان، نتیجه ایثارگری و ازخود گذشتگی شهدای والامقام در هشت سال دفاع مقدس است.
سرهنگ سجاد دهقانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد هم گفت: این مراسم با سخنرانی، دکلمه و مرثیه خوانی همراه بود.
در پایان مراسم از خانواده معظم شهداء و جانبازان هشت سال دفاع مقدس با اهداء لوح سپاس تجلیل شد.
شهرستان حاجیآباد ۱۱۳ شهید تقدیم جمهوری اسلامی ایران کرد.