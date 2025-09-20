با هدف معرفی اصالت، تنوع و زیبایی لباس زنان هرمزگان، فروشگاه دائمی پوشاک بانوان در قشم گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ این فروشگاه با حمایت منطقه آزاد قشم و همراهی جامعه محلی جزیره شکل گرفته و مجموعه‌ای ارزشمند از لباس‌ها، جلبیل‌ها و چادر‌های سنتی شرق، غرب، شمال و جنوب هرمزگان است.

فروشگاه پوشاک بانوان هرمزگان در باغ بانوان قشم همه‌روزه پذیرای علاقه‌مندان و گردشگران است تا از نزدیک با جلوه‌های فرهنگی و هنری این دیار آشنا شوند.

