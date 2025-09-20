سردار سرتیپ دوم پاسدار علی خرمدل، فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر، در نشست خبری هفته دفاع مقدس امسال با شعار «ما فاتحان قله‌ایم»، اصحاب رسانه را سربازان اصلی دفاع مقدس امروز خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، سردار خرمدل با بیان اینکه دشمن در جنگ ۱۲ روزه اخیر در هدف اصلی خود یعنی تضعیف روحیه و امید مردم ایران ناکام ماند، اظهار داشت: اوج فهم جامعه ایرانی در این مقطع به نمایش گذاشته شد و تمامی اقشار جامعه یک‌صدا و متحد شدند که این امر به شکست سنگین توطئه دشمن در قطبی‌سازی جامعه از طریق جنگ شناختی منجر شد.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) بوشهر، بی‌ثباتی سیاسی کشور در راستای براندازی و تجزیه ایران را از دیگر اهداف جنگ شناختی دشمن برشمرد و رسانه را ابزار اصلی دشمن در این نبرد دانست.

وی افزود: دشمن در جنگ ۱۲ روزه از توان نظامی ایران بیش از پیش مطلع و ناامید شد و تمرکز خود را بر تسخیر اذهان مردم معطوف کرد که به حمدالله در این میدان نیز شکست سنگین‌تری را متحمل شد.

سردار خرمدل در ادامه به نقش محوری رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی به مردم و جامعه در برابر جنگ شناختی دشمن اشاره کرد و گفت: در هفته دفاع مقدس امسال، نقش‌آفرینی اصلی با رسانه‌ها خواهد بود و با بهره‌گیری از تجربیات ۸ سال دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه اخیر، باید به مردم نشان داد که دشمن هرگز خیرخواه ملت ما نیست و جز تصاحب کشورها و منابع آنها هدفی ندارد؛ واقعیتی که تاریخ بارها آن را اثبات کرده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۱۰۹ برنامه متنوع از ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تأکید کرد که امروزه کشور با جنگ‌های پیچیده‌ای مواجه است که اوج آن را می‌توان در جنگ شناختی مشاهده کرد.