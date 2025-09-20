پخش زنده
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجانغربی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی حجم آمد و شد(ترافیک )در شهرها به مناسبت شروع سال تحصیلی، از آمادگی کامل این پلیس برای نظمبخشی به معابر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ حاتم ابراهیمی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و پیشبینی افزایش ۳۰ درصدی حجم ترافیک در سطح شهرهای استان، گفت: با توجه به بازگشایی مدارس، حجم ترددها در معابر شهری افزایش مییابد که این موضوع باعث افزایش زمان سفرهای درون شهری خواهد شد.
وی افزود: یکی از راهکارهای کاهش بار ترافیکی و تسهیل در رفتوآمد، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی است.
رئیس پلیس راهور استان به مشکل ترافیک ناشی از خودروهای شخصی والدینی که فرزندان خود را به مدرسه میرسانند اشاره کرد و گفت: تجمع این خودروها در ساعات اولیه و پایانی مدارس موجب ایجاد گرههای ترافیکی و گاهی انسداد معابر میشود که وضعیت ترافیکی را با مشکلاتی روبهرو میکند.