بخش‌های نوسازی شده و خیر ساز درمان کودکان مبتلا به هموفیلی و تالاسمی بیمارستان بهرامی شهر تهران با عنوان بخش «شهیده دکتر مرضیه عسگری» در آیینی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در آیین پاسداشت شهدای اقتدار و بهره برداری از بخش‌های نوسازی شده و خیر ساز درمان کودکان مبتلا به هموفیلی و تالاسمی بیمارستان بهرامی که با «شهیده دکتر مرضیه عسگری» از شهدای جنگ ۱۲ روزه نامگذاری شده است، اظهار کرد: اینکه پزشک به بیمار مانند خانواده خود توجه دارد یکی از مقام‌هایی است که خداوند به انسان اعطا کرده است.

وی تاکید کرد: بیمارستان بهرامی در دوران جنگ تحمیلی توسط دشمن بعثی بمباران شد و چند نفر از جمله دو کودک نیز در این حادثه به شهادت رسیدند.

وزیر بهداشت با اشاره به روند طولانی بازسازی این بیمارستان، افزود: ما یک وظیفه ملی و انسانی داریم که باید راه شهدا و افراد اثرگذار را ادامه دهیم و شهادت دکتر مرضیه عسگری به دست رژیم سفاک صهیونیستی نمونه واضحی از مظلومیت کادر درمان است.

وی با اشاره به اینکه افرادی هستند به عهدشان با خدا عمل می‌کنند و آنها که می‌مانند باید راه این شهدا را ادامه دهند، گفت: باید دست به دست هم بدهیم و برای حفظ ایران و خدمت به مردم چه در عرصه علم و چه در عرصه معرفت با تمامی مشکلات و سختی‌های، کار و تلاش کنیم، همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه خانواده پزشکی بیش از وظیفه در میدان حاضر بود و از جان مایه گذاشت.

به گفته وی، بسیاری از بیمارستان‌ها قابلیت اینکه از نو ساخته شوند را ندارند، اما می‌توان با حفظ ظاهر و بدون تعطیلی بیمارستان بخش به بخش این مجموعه‌ها را بازسازی کرد.

بخش‌های مختلف بیمارستان بهرامی نیازمند بازسازی

سیدرضا رییس کرمی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، گفت: بخش شیمی درمانی هموفیلی و تالاسمی که با همت خیرین و در مدت ۹ ماه و با بهترین امکانات آماده شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با کمک خیرین و با همراهی دانشگاه تهران سایر بخش‌های این بیمارستان هم با استاندارد بالا تجهیز و آماده خدمت رسانی به مردم شود.

وی افزود: این بیمارستان در سال ۶۷ با اصابت موشک دشمن بعثی تخریب و در سال ۷۷ بازسازی شد، این ساختمان هم نقشه‌های قدیمی دارد و نیازمند بازسازی است.

رییس کرمی ادامه داد: بیمارستان بهرامی ۶۷ سال پیش توسط خیر محمود منشی باشی بهرامی در ۹ هزار مترمربع احداث و وقف شد و این بیمارستان نخستین مرکز تخصصی اطفال تهران محسوب می‌شود.

وی افزود: این بیمارستان ۱فوق تخصصی کودکان ۸۰ تخت دارد و هزاران بیمار از شرق تهران و حومه به این بیمارستان مراجعه می‌کنند.

شهادت پاداش نوع زندگی شهیده عسگری بود

همسر شهیده مرضیه عسگری نیز در این آیین با اشاره به سلوک شهیده، گفت: این شهید تمام زندگی اش را صرف ارتقای شخصیت و تزکیه خود و همچنین تحصیل علم و دانش کرد و با نیت خالصانه درس می‌خواند و دعا می‌کرد که از تحصیلات و علم خود در راه خداوند و خدمت به مردم بهره ببرد.

برزگر ادامه داد: شهیده عسگری به مطب زدن علاقه نداشت و بیشتر علاقه داشت در تربیت دانشجویان و پزشکان آینده نقش داشته باشد.

مجمع خیرین بیمارستان‌ها راه اندازی شود

رضایی مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این آیین با بیان اینکه ضرورت دارد که مجمع خیرین بیمارستان‌ها راه اندازی شود، اظهار کرد: خیران دلسوزانه پای کار هستند و خالصانه تلاش می‌کنند.

وی با بیان اینکه خیران دوست دارند در کارشان تسهیل گری شده برخی موانع موجود رفع شود، افزود: یکی از مشکلات این است که بخش دولتی به تعهدات خود را عمل نمی‌کند و گاهی تاخیر در کار‌ها پیش می‌آید.