\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u061b \u00ab\u0632\u062e\u0645 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u00bb \u0627\u062b\u0631\u06cc \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0633\u062a\u0631 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0647\u0647 \u06f2\u06f0 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f\u061b \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0645\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0639\u0634\u0642 \u062a\u062d\u062a \u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0631\u0648\u0633\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f.\n\n\u00a0