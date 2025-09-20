مرحله دوم طرح گازرسانی به سایت‌های پتروشیمی، منیزیم، فولاد و مس در منطقه ویژه اقتصادی لامرد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: مرحله دوم طرح گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی لامرد با هشت هزار و ۸۱۹ متر خط لوله و اعتبار یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اجرا شد.

سید امیر برهانی نائینی افزود: این اقدام نه تنها زمینه بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری حاضر را فراهم می‌آورد، بلکه لامرد را به عنوان کانونی مطمئن و پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنایع انرژی‌بر کشور بیش از پیش تثبیت می‌کند.

وی با قدردانی از همکاری شرکت گاز استان فارس، این رویداد را نمادی از عزم جدی برای بهبود فضای کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: تامین زیرساخت‌های حیاتی مانند گاز، اولویت مدیریت منطقه برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی پایدار است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد بیان کرد: اجرای مرحله دوم طرح گازرسانی به این منطقه نقش بسزایی در شتاب‌بخشی به راه‌اندازی و بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ صنعتی خواهد داشت و گامی بلند در مسیر تحقق نقشه راه توسعه صنعتی استان فارس و تقویت زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز در جنوب کشور است.