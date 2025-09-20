شهردار منطقه ۱۶ با اشاره به نهایی شدن طرح ترسیم پوسته معبر کولان در محله باغ آذری، از آزادسازی بیش از ۸۰ پلاک و فراهم شدن امکان صدور پروانه‌های ساختمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین کاشانی‌پور گفت: سال‌ها بلاتکلیفی املاک در معبر کولان باعث شده بود که بسیاری از مالکان امکان دریافت پروانه ساختمانی و نوسازی املاک خود را نداشته باشند. امروز با ترسیم دقیق پوسته معبر و رفع ابهامات حقوقی و فنی، بیش از ۸۰ پلاک آزادسازی شده و مسیر برای صدور مجوز‌های قانونی هموار شده است.

کاشانی‌پور با بیان اینکه حل مسائل و گره‌های بافت‌های قدیمی یکی از اولویت‌های مدیریت شهری در منطقه ۱۶ است، افزود: این اقدام علاوه بر فراهم کردن زمینه نوسازی و ایمن‌سازی املاک، به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، افزایش ارزش اقتصادی املاک، بهبود دسترسی‌های محلی و توسعه خدمات شهری کمک خواهد کرد.

وی تاکید کرد: محله باغ آذری از جمله نقاط قدیمی و پرچالش منطقه ۱۶ است و تعیین تکلیف معبر کولان می‌تواند سرآغاز تحولی جدی در روند نوسازی و توسعه این محله باشد.

حسین کاشانی پور گفت: اجرای این طرح زمینه‌ساز افزایش خدمات شهری، بهبود تردد محلی و ارتقای کیفیت زیست‌محیطی در باغ آذری خواهد بود.