به مناسبت هفته دفاع مقدس بیش از ۸۶۰ برنامه فرهنگی و عمرانی در هرمزگان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در نشست خبری گفت: برگزاری اجتماع پیشکسوتان رزمندگاه و ایثارگر، یادواره شهدا و قدردانی از خانوادههای آنان، برپایی نمایشگاه در شهرستانها و بازسازی عملیاتهای دفاع مقدس در شهرستانهای میناب و سیریک از مهمترین برنامه هاست.
سردار اباذر سالاری افزود: بهره برداری بیش از ۲۴ طرح عمرانی، سازندگی و محرومیت زدایی شامل راه روستایی، سد، منازل مددجوی کمیته امداد و راه اندازی یک رام قطار مسافری به مشهد مقدس از دیگر طرح هاست.
وی گفت: در هفته دفاع مقدس برنامههای ورزشی و فرهنگی متنوع همچون توزیع کمکهای مومنانه و بستههای نوشت افزار، اعزام دانش آموزان به مشهد مقدس و مرقد شهید سلیمانی، جهاد تبیین و روایت گری راویان در مساجد نیز برگزار میشود.
۳۱ تا ششم مهر به عنوان هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است.