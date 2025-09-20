کهنوش، روستایی که در آن بیش از ۶۰۰ معلم شاغل و بازنشسته پرورش یافتندو معلم جدید روستا هم منتظر بازگشایی مدارس است و شوق حضور در کلاس دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، گردهمایی تعدادی از معلمان شاغل و بازنشسته اهل کهنوش در محل تحصیل خود در این روستا و تجدید خاطرات.

همچون دروان تحصیلی در کلاس حضور یافتند و در مقابل معلم پیشکسوت به احترام ایستادند.

معلم بازنشسته دیگر هم به یاد دوران اشتغال، دقایقی تدریس ریاضی کرد.

از تاریخ گفتند، خان‌ها و افراد بانفوذ مایل به توسعه سواد آموزی نبودند، اما در حدود سال ۱۳۰۰ مردم روستای کهنوش قیام کردند و پس از آن با آمدن فردی فرهنگی از شهر تویسرکان به روستا به نام احمد برفر، مکتب خانه در روستا گسترش یافت و به دنبال آن در این روستای پیشگام، مدرسه رشدیه با ۱۰ نفر دانش آموز در سال ۱۳۲۰ تاسیس میشود.

پس از آن، خانواده‌های دانش آموزان ابتدایی پیگیر مقطع بالاتر شدند تا اینکه در سال ۱۳۵۳ اولین مدرسه راهنمایی ِ روستا‌های تویسرکان و اولین‌ها در روستا‌های استان همدان در این آبادی راه اندازی شد.

از سوی دیگر تا سال ۱۳۵۵ دختران روستا از تحصیل محروم بودند، اما با همت سه معلم بومی از جمله عیسی اسدبگی بازنشسته آموزش و پرورش، ۴ کلاس ۳۰ نفره تشکیل عمده دختران که مادران اینده بودند، باسواد شدند

دهه‌های ۶۰ و ۷۰ با تحول در توجه به توسعه علمی کشور و افزایش تعداد دانش آموزان، خدمات به آنها در ۴ مدرسه‌ی روستا اوج گرفت از سوی دیگرهم با ترغیب پیشکسوتان، بیشترین علاقه‌ی خانواده‌ها و دانش آموزان به شغل معلمی بود.

جایگاه این آبادی در کمک به آبادانی علمی و فرهنگی استان همدان تا آنجا بود که به گفته واسع سوری بیش از ششصد معلم شاغل و بازنشسته در این روستا پرورش یافتند که در جای جای استان همدان در امر تعلیم و تهذیب دانش آموزان خود کوشا بودند.

آخرین سال معلمی آقا جواد است او که مدیر قبلی آموزش و پرورش شهرستان بود که همچنان مشتاق بازگشایی مدارس است و آموزش به آینده سازان کشور.

اما امسال اولین تجربه کاری آقا عباس، معلم ورزش است و کارکشته‌ها تجربیات گرانبهای خود را در اختیار او قرار میدهند و میگویند، معلم باید در عین مدیریت کلاس با دانش آموزان رفیق باشد، باید مشکلات شخصی خود را پشت درب کلاس بگذارد و از سوی دیگر همواره به دنبال مطالعه و بروز کردن دانش خود باشد.

عباس حسینی هم که برای حضور در کلاس لحظه شماری میکند، میگوید از این جهت که علاوه بر انتقال دانش، نقش مهمی در تربیت اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان دارد می‌داند وظیفه سنگینی بر روی دوش او و دیگر معلمان است