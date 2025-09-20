به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان در مراسم بهره‌برداری از این فضای آموزشی گفت: ساخت این هنرستان از شهریور ماه ۱۴۰۲ در زمینی به مساحت هفت هزار، با زیربنای دو هزار و ۵۳۰ مترمربع آغاز شد.

مهدی باوقار زعیمی افزود: برای ساخت این هنرستان، شرکت فولاد هرمزگان یک همت هزینه کرده است.

وی گفت: در ساخت این مدرسه از معماری ایرانی - اسلامی ایده گرفته شده که با اقلیم منطقه هماهنگ است.

مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس هرمزگان افزود: هرمزگان عنوان قطب معماری مدارس ایران را لقب گرفته و بیشتر طرح‌های آموزشی استان از این نماد هویتی برخوردار است.

باوقار گفت: تا پایان مهرماه ۱۳۵ مدرسه با بیش از ۵۰۰ کلاس درس در زیربنایی بیش از ۵۲ هزار مترمربع به بهره‌برداری می‌رسد که برای ساخت آنها هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.