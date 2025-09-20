به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدرضا فرحبخش در این آیین با بیان اینکه لیگ جت (جهاد تبیین دانش‌آموزی) یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای فرهنگی و تربیتی کشور است که با هدف توانمندسازی نسل نوجوان در عرصه روایت‌گری و تحلیل رسانه‌ای طراحی شده است افزود: ارتقای سواد رسانه‌ای و فضای مجازی، آموزش تفکر انتقادی و خلاق، نقش‌آفرینی در جهاد تبیین، تقویت هویت ملی و دینی، کشف استعدادهای فرهنگی و رسانه‌ای و ایجاد فضای رقابتی سالم و جذاب از دیگر اهداف این لیگ هستند.

وی از برگزاری لیگ جت در سال تحصیلی گذشته خبر داد و گفت: این لیگ در دوبخش روایت فلسطین با حضور (۲۷ هزار دانش آموز) و روایت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونسیتی با حضور(۲۷۵ دانش آموز) برگزار شد.

فرحبخش با بیان اینکه در استان کرمان، بیش از ۲۷ هزار دانش‌آموز در مراحل منطقه ای و شهرستانی لیگ جت شرکت کردند گفت: از این میان، ۲۷۰ دانش آموز در قالب ۳۰ تیم به مرحله استانی راه یافتند تا با ارائه‌های خلاقانه، مفاهیم جهاد تبیین را در سطح استان مطرح کنند.

وی با تقدیر از همراهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان، سپاه ثارالله و شرکت صنعتی معدنی گل گهر تأکید کرد: لیگ جت بستری است برای کشف استعدادهای فرهنگی، رسانه‌ای و هنری دانش‌آموزان است که از راویان توانمند تا تحلیل‌گران فضای مجازی، همه می‌توانند در این میدان نقش‌آفرینی کنند.

فرحبخش تاکید کرد: جهاد تبیین، یک مأموریت بزرگ است که باید در طول سال تحصیلی استمرار یابد.

آیین اختتامیه مرحله استانی لیگ جت، با حضور جعفر دوستدار دبیر لیگ جت کشور، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان و جمعی از مسئولان فرهنگی سپاه، معاونان پرورشی، فعالان رسانه‌ای و دانش‌آموزان منتخب در مجتمع معدنی گل گهر برگزار شد و در پایان این مراسم، از گروه‌های برتر روایت‌گری و تولید محتوا تقدیر شد.