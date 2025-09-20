پخش زنده
مصرف روزانه دُز پایین آسپرین میتواند خطر بازگشت سرطان روده بزرگ را در بیمارانی که جهش ژنتیکی خاص دارند به میزان چشمگیری کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متخصصان سوئدی طی یک مطالعه وسیع دریافتند که مصرف روزانه دز پایین آسپرین خطر بازگشت توده سرطانی را در مبتلایان به سرطان روده بزرگ که جهش ژنی خاصی داشتهاند تا ۵۵ درصد کاهش میدهد.
به گزارش موسسه کارولینسکا و بیمارستان دانشگاهی کارولینسکا، بیش از ۳۵۰۰ بیمار از ۳۳ بیمارستان در سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند در این پژوهش شرکت کردند و توده سرطانی تمامی آنها با جراحی خارج شده بود.
نیمی از بیمارانی که تغییر ژنی در مسیر سیگنالدهی «پیآیکی۳» (PIK ۳) داشتند، روزانه ۱۶۰ میلیگرم آسپرین مصرف کردند و برای نیمی دیگر دارونما تجویز شد. پس از سه سال، خطر عود سرطان در گروهی که آسپرین میخوردند، ۵۵ درصد کمتر از گروه دارونما بود.
«آنا مارتلینگ»، استاد جراحی در دانشگاه کارولینسکا و نویسنده اصلی مقاله گفت: این پژوهش برای نخستین بار در کارآزمایی تصادفی نشان داد مصرف آسپرین با دز پایین خطر عود سرطان روده بزرگ را در بیمارانی که تغییرات ژنی داشتهاند به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد.
به گفته او، این اثر در زنان بارزتر بود که البته نیاز به بررسیهای بیشتر دارد. نتایج این پژوهش که با حمایت شورای پژوهش سوئد و انجمن سرطان سوئد انجام شد، در «نشریه پزشکی نیوانگلند» (New England Journal of Medicine) منتشر شد.
به گزارش نیویورکپست، آسپرین در سراسر جهان ارزان و در دسترس است و علاوه بر کاهش درد و تب، دز کم آن برای جلوگیری از لخته شدن خون تجویز میشود.
«مارک سیگل»، تحلیلگر ارشد پزشکی فاکسنیوز که در این تحقیق نقشی نداشت، گفت: آسپرین ضدالتهاب است و رشد عوامل سلولی را مهار میکند. پژوهشهای بسیار نشان دادند که مصرف منظم داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی خطر ابتلا و مرگ ناشی از سرطان روده را کم میکند. او افزود جهش «پیآیکی۳سیای» (PIK ۳ CA) در ۵۵ درصد سرطانهای پستان و حدود ۳۰ درصد سرطانهای روده دیده میشود.
مارتلینگ تاکید کرد: بهرغم محدودیتهای این پژوهش، پزشکان و تدوینکنندگان راهنما میتوانند نتایج آن را مد نظر قرار دهند و در تصمیمگیریهای بالینی از آن بهره ببرند. همچنین بهتر است پس از جراحی، بیماران از نظر تغییرات مسیر پیآیکی۳ بررسی شوند. با این حال، آسپرین نباید بدون نظارت پزشک مصرف شود.
به گفته متخصصان، این کارآزمایی نمونهای برجسته از پزشکی دقیق است، جایی که فناوری پیشرفته با دارویی شناختهشده و ارزان ترکیب شده است. آنها میگویند اگر این روش بهطور گسترده اجرا شود، میتواند از بازگشت سرطان پیشگیری کند و جان بسیاری را نجات دهد، بهویژه در کشورهایی که به داروهای گران دسترسی ندارند.
در عین حال پزشکان یادآوری میکنند که مشکلات معده و افزایش احتمال خونریزی از عوارض شایع آسپرین است. افراد مبتلا به زخم معده، اختلالات خونریزی یا آسم نباید بدون مشورت پزشک از آن استفاده کنند. کسانی که داروهای رقیقکننده خون مصرف میکنند نیز باید با احتیاط آن را مصرف کنند.
منبع: ایسنا