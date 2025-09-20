پخش زنده
نخستین رویداد ملی سرمایهگذاری برای تولید بازیهای رایانهای حوزه مقاومت در اصفهان به کار خود پایان داد و طی آن ۱۱ طرح برگزیده معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر نخستین رویداد ملی سرمایهگذاری تولید بازیهای رایانهای حوزه مقاومت، در آیین اختتامیه این رویداد گفت: از زمان اعلام فراخوان تا ۲۰ شهریورماه، ۸۷ طرح به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی در سامانه «همگرا»، ۱۱ طرح بیشترین امتیاز را کسب کردند و بهعنوان برگزیدگان نهایی معرفی شدند.
محمدصادق افراسیابی افزود: در این مراسم، دو نهاد «مهوا» و «بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس» سرمایهگذاری قطعی خود را روی دو بازی اعلام کردند و مرکز تولیدات کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما نیز حمایت ترویجی تا سقف سه میلیارد ریال از هشت بازی را برعهده گرفت.
وی ادامه داد: نیروی دریایی ارتش نیز با بررسی یکی از طرحها متعهد شد بیش از ۳۰ میلیارد ریال برای بازطراحی آن اختصاص دهد.
همچنین سایر نهادهای مشارکتکننده از جمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صندوق سپهر، حوزه هنری انقلاب اسلامی و سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش فرصت یک ماهه دارند تا مذاکرات تکمیلی خود را برای سرمایهگذاری روی طرحهای منتخب به نتیجه برسانند.