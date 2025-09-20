به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی باقری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با ارائه گزارشی از عملکرد حوزه اشتغال استان در سال ۱۴۰۳، به تشریح جزئیات طرح‌های اشتغال‌زایی، سامانه‌های مرتبط با اشتغال و تسهیلات پرداخت‌شده به مشاغل خانگی و تعاونی‌ها پرداخت.

به گفته باقری، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱،۰۶۶ طرح مشاغل خانگی در سطح استان معرفی شده که ۸۱۵ طرح از این تعداد متعلق به بانوان بوده است.

وی افزود: در راستای حمایت از توسعه مشاغل خانگی، بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت شده است که سهم بالای بانوان در این حوزه نشان‌دهنده نقش پررنگ زنان در اقتصاد خانواده و جامعه است.

افزایش تقاضا در سامانه جست‌وجوی شغل

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به عملکرد سامانه جست‌وجوی شغل گفت: در سال گذشته، ۱۷،۸۶۳ نفر در این سامانه ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۱۰،۸۹۲ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد که میزان تمایل به اشتغال در میان بانوان استان روندی صعودی داشته و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای هدایت این ظرفیت به بازار کار است.

پیشرفت ۱۱۱ درصدی سامانه رصد اشتغال

باقری در ادامه به عملکرد سامانه رصد اشتغال اشاره کرد و گفت: تعهد اشتغال استان مازندران در سال ۱۴۰۳، ۴۴،۴۰۵ نفر بوده است، اما با تلاش دستگاه‌های اجرایی و همکاری بخش خصوصی، میزان اشتغال ثبت‌شده در سامانه به ۴۹،۲۹۲ نفر رسید که بیانگر تحقق ۱۱۱ درصدی تعهدات اشتغال استان است.

وی افزود: این روند نشان‌دهنده عملکرد موفق استان در حوزه اشتغال‌زایی است و امید می‌رود با تداوم این مسیر، شاهد کاهش نرخ بیکاری در استان باشیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین از ثبت ۹،۱۹۷ فرصت شغلی جدید در سامانه رصد اشتغال در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

باقری به حمایت‌های مالی از بخش تعاون اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، مجموع تسهیلات پرداخت‌شده به تعاونی‌های استان بالغ بر ۶،۸۹۴ میلیارد ریال بوده است. این منابع مالی در راستای توسعه فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و کارآفرینی در قالب تعاونی‌ها هزینه شده و نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف استان داشته است.

وی تأکید کرد: توسعه بخش تعاون و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر بوده و این روند در سال ۱۴۰۴ نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.