به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در حاشیه آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم توسعه طرح تولید نشاسته و گلوتن گندم در نقده با اشاره به سهمیه ۴۵۰ میلیون دلاری استان در رویه جدید تجاری، گفت: نقده از موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردار است و رونق تجارت در این منطقه به جد پیگیری شود.

وی بر لزوم مصرف بهینه آب در حوزه‌های مختلف به خصوص کشاورزی تاکید کرد و اظهار کرد: با فرهنگسازی، برای کاهش مصرف آب و کمک به احیای دریاچه ارومیه باید از توان مردمی استفاده کرد.

استاندار آذربایجان غربی یاد آور شد: دولت برای احیای دریاچه ارومیه در حوزه کشاورزی با هدف مصرف بهینه و اصلاح الگوی کشت برنامه دارد و به سمت هر فردی که در این مسیر می‌تواند اثرگذار باشد، دست یاری دراز می‌کنیم.

وی گفت: دریاچه ارومیه حتما احیا خواهد شد، اما همه باید برای این احیا پای کار بیایند و در این راستا مساعدت سازمان‌های مردم نهاد میتواند مثمرثمر باشد.

محمدرضا اصغری، رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به کمبود شدید آب، گفت: با توجه به معضل کم آبی، ایجاد اشتغال جایگزین و کشت محصولات کم آب بر در دستور کار است.

وی ادامه داد: باید برای ایجاد اشتغال پایدار، از توسعه کشاورزی محصولات پر آب بر جلوگیری شود و در کنار توسعه کشت محصولات کم آب بر، زنجیره‌ها باید تکمیل شود.

امیرعباس جعفری، فرماندار نقده نیز در این مراسم، این طرح و سرمایه‌گذاری‌های این چنینی را نوید بخش رشد و شکوفایی شهرستان دانست و گفت: سرمایه‌گذاری و تولید در استان و نقده از اولویت‌های اصلی است که در دستور کار ادارات قرار گرفته است.

وی با اشاره به همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری «اینوا» و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها گفت: با تمام توان بستر لازم برای فعالیت‌های مولد در شهرستان فراهم می‌شود و در این راستا فرایند‌های اداری تسهیل می‌شود.

جعفری با بیان اینکه بی‌شک هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی سبب رشد و توسعه خواهد شد، اظهار کرد: با توسعه واحد‌های تولیدی و اشتغال شاهد ارتقاء معیشت مردم خواهیم شد.