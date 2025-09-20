فرماندار ویژه دهلران با اشاره به اجرای همزمان برنامه‌های ویژه آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس رویدادی ارزشی و بازگشایی مدارس رویدادی آموزشی و فرهنگی است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «مراد یگانه» فرماندار ویژه دهلران در نشست شورای اداری دهلران گفت: دفاع مقدس رویدادی ارزشی در تاریخ این نظام مقدس و فرصت مغتنمی برای تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است و بازگشایی مدارس هم از رویداد‌های مهم آموزشی است و همه باید در بازگشایی مدارس همکاری کنند.

وی بر لزوم تعامل و همکاری دستگاه‌ها برای این دو مناسبت تاکید کرد و افزود: ارتقاء کیفیت آموزشی و نظارت باید جدی گرفته شود و ادارات برنامه‌های خود برای دفاع مقدس اعلام کنند و تجلیل از رزمندگان ادارات و خانواده شاهد در دستور کار ادارات باشد.

یگانه از برگزاری رژه خودرویی همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس خبرداد و عنوان کرد: همایش پیاده روی خانوادگی از دیگر برنامه ها است و ادارات در تکریم و انجام امورات ارباب رجوع تسریع کنند.

«سرهنگ پاسدار علی مرغزاری» فرمانده سپاه ناحیه دهلران نیز اعلام کرد: امسال چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس است و تبیین دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه و دستاورد‌های آنها از موضوعات مهم است.

وی افزود: مدیران و کمیته‌های دفاع مقدس در شهر‌ها و بخش‌ها با رویکرد تبیینی پای کار باشند.

فرمانده سپاه ناحیه دهلران با اشاره به اینکه ویژه برنامه‌های متنوعی در هفته دفاع مقدس اجرا می‌شود مطرج کرد: یادواره‌های شهدا، دیدار با خانواده شهدا، همایش‌های تبیینی، مسابقات فرهنگی ورزشی، نمایشگاه‌های فرهنگی هنری، ویژه برنامه سیدمقاومت سید حسن نصرالله، اردو‌های راهیان نور و فصاسازی فرهنگی و تبلیغی از جمله این برنامه هاست.