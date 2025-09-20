معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: مشمولان وظیفه عمومی روز سه شنبه یکم مهر، با همراه داشتن مدارک هویتی، برگه اعزام و برگه معرفی به مرکز آموزشی مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سرهنگ مرتضی حیدری افزود: عملیات اعزام مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاهی، دیپلم و عادی در صبح روز سه شنبه یکم مهر در خیابان انتظام از مقابل معاونت وظیفه عمومی به مراکز آموزشی تعیین شده صورت می‌گیرد.

وی گفت: مشمولان حتما مدارک هویتی شامل؛ کارت ملی و شناسنامه مدارک مربوط به شرایط خاص متأهلین، پدر نظامی شاغل یا وابسته، گواهی فوت والدین، جانبازان و خانواده درجه یک شهداء و ... به همراه داشته باشند.

