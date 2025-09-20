رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی نوشت: کسب عنوان شیرین قهرمانی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی زاگرب، افتخار بزرگی بود که توسط تیم ملی کشورمان به دست آمد و قلب ایران و ایرانی واقعی را در هر نقطه‌ای از جهان به وجد آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان نوشت: دستیابی به این جایگاه شگرف جز با تلاش، برنامه‌ریزی، غیرت و توسل ورزشکاران، مدیران و دست‌اندرکاران این رشته ممکن نبود و به خوبی هم‌افزایی تعهد و تخصص در کنار یکدیگر را به نمایش گذاشت تا دل مردم ایران را شاد کند و چراغ امید را در مقابل نسلی از جوانان روشن کند.

وی اضافه کرد: این افتخار، ظرفیت ایران اسلامی را به تصویر کشید و به جوانان و مدیران ما نشان داد که در سایه اعتماد به نفس ملی می‌توان بزرگترین نتایج جهانی را رقم زد و سکو‌های دست نیافتنی را به تسخیر گام‌های جوانان این سرزمین درآورد.

رئیس مجلس افزود: این قهرمانی را به پهلوانان با غیرت، متدین و با همت تیم ملی کشتی فرنگی، مربیان و مدیران متخصص، متعهد و ارزشمند این رشته و ملت شریف و قهرمان پرور ایران تبریک عرض می‌نمایم و از پیشگاه خداوند متعال تداوم اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در تمامی عرصه‌ها خواستارم.