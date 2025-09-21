پخش زنده
تا ظهر امروز وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی در مناطق دریایی هرمزگان و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب ناپایداری جوی در ارتفاعات پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس تا ظهر با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی، نسبتاً مواج پیش بینی میشود و سبب گرد و غبار در قشم، سواحل بندر خمیر و بندرلنگه خواهد شد.
مجتبی حمزه نژاد افزود: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد و حاجی آباد رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای با احتمال سیلابی شدن مسیلها پیش بینی میشود.
وی توصیه کرد: شهروندان از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دوراز انتظار نیست.
حمزه نژاد افزود: در این مدت بیشینه سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۵۰ سانتیمتر میرسد.
وی توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد و شناورهای سبک و تفریحی از رفت و آمدهای دریایی خودداری کنند.
به لحاظ دمایی تا اواسط هفته جاری نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد.