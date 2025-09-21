به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابراهیم رضایی اظهار داشت: امیدواریم با این میزان اعتبار طرح فعال شود هر چند که با توجه به خواسته پیمانکار و هزینه‌های سنگین پیش‌رو عدد و رقم اعتباری مورد نیاز خیلی بیش از چهار هزار میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: سد دالکی نقشی مهم در تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و توسعه دشتستان دارد بر همین اساس به عنوان طرحی اولویت‌دار دنبال می‌شود.

رضایی همچنین بیان کرد: موضوع ارتقای اینترنت روستا‌های عطیبه و جتوط به نسل چهارم، پیگیری مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و بررسی مشکلات بیمارستان شهید گنجی برازجان از دیگر محور‌های رایزنی‌های هفته گذشته بوده است.