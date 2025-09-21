به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ابوذر قربانی فرماندار قائم شهر در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان که در آستانه مهر و بازگشایی مدارس برگزار شد بر لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها و مسئولان با نظام تعلیم و تربیت تاکید کرد و گفت: متاسفانه گزارش‌هایی از اخذ وجه نقد از برخی والدین دانش آموزان در مدارس دولتی به ما می‌رسد که حتی تا مبلغ دو میلیون تومان دریافت شده که با توجه به خدمات آموزشی رایگان دولت، دریافت وجه در مدارس دولتی ممنوع بوده و با خاطیان باید برخورد شود.

فرماندار قائم شهر با انتقاد از عدم همکاری اداره کل آموزش و پرورش مازندران نسبت به درخواست افزایش ۱۰ درصدی ثبت نام دانش آموزان علاقه‌مند این شهر ستان در رشته‌های نظری، خواستار تجدید نظر و موافقت آموزش و پرورش مازندران نسبت به این مطالبه خانواده‌های دانش آموزان قائم شهری شد.

آیت الله معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر با استناد به فرمایشات امام راحل که معلمی شغل انبیاء است به اهمیت تقدم تربیت بر تعلیم اشاره کرد و گفت: مسئله تربیت و هدایت فرزندان دانش آموز در کنار کسب علم و دانش نباید مورد غفلت معلمان و خانواده‌ها قرار بگیرد.

آیت الله معلمی با اشاره به هجمه فرهنگی و جنگ ترکیبی دشمنان علیه نسل جوان و تفکر و اندیشه آنها، همگان را بر مراقبت و صیانت از فرهنگ ایرانی واسلامی توصیه کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بازخوانی و تبیین دستاورد‌های جنگ تحمیلی در جامعه و تالیف مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های فرزندان ایران زمین طی هشت سال دفاع مقدس در متون درسی دانش آموزان و دانشجویان را امری ضروری و مهم دانست که تاکنون مورد غفلت واقع شد.

آیت الله معلمی، حفظ و رعایت اخلاق و رفتار ومنش وفرهنگ ایرانی اسلامی با رعایت عفاف و حجاب در جامعه را لازم دانست و یادآور شد: مقام معظم رهبری حجاب را واجب شرعی و سیاسی می‌داند و حتی اگر فردی اعتقادی به آن ندارد باید بداند که بی حجابی، چون خواست دشمن است به همین منظور حفظ وصیانت ورعایت حجاب زنان و دختران ما در مقابله با هدف شوم دشمن بایستی در حد واجب سیاسی مورد اهتمام جدی قرار بگیرد.

یونسی سرپرست آموزش و پرورش قائم شهر در این جلسه با قدردانی از حمایت‌های معنوی امام جمعه و حمایت‌های اجرایی فرماندار شهرستان از فرهنگیان و دانش آموزان قائم شهر گفت: حدود ۵۱ هزار دانش آموز قائم شهری در ۲۰۰۰ کلاس درس ۳۴۹ مدرسه این شهرستان سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند