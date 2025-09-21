پخش زنده
شبکه مستند همزمان با هفته دفاع مقدس، با پخش مجموعهای متنوع از مستندهای تولیدی و آرشیوی، به بازخوانی خاطرات و روایتهای کمتر شنیدهشده از دوران هشت سال جنگ تحمیلی میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند تولیدی جدید «مردم عادی» در ۵ قسمت، از شنبه ۵ مهر ساعت ۱۹ پخش میشود. این مستند روایتی از مردم عادی است که در دفاع مقدس ۱۲ روزه به شهادت رسیدند.
«ستارههای خرمشهر»، مستند جدیدی است که یکشنبه ۶ مهر ساعت ۲۲ پخش میشود. این مستند معرفی چهرههای شاخص دفاع مقدس و خرمشهر قهرمان است که دلاورانه ایستادگی کردند.
مستند تولیدی جدید «سیمرغ»، با تصاویری کمتر دیده شده از روزهای حماسه و مقاومت، در فواصل مختلف پخش میشود.
میانبرنامههایی «دوربین مستند» و «عکس مستند»، به مناسبت این ایام در فواصل کنداکتور پخش میشوند.
مجموعه «دوربین مستند»، با هدف به تصویر کشیدن مسائل اجتماعی، فرهنگی و هنری ایران، در شبکه مستند سیما تولید میشود که در این مناسبت به اتفاقات و رویدادهای هفته دفاع مقدس و حال و هوای شهر اشاره دارد.
«عکس مستند» نیز روایت روزهای دفاع مقدس از قاب دورین عکاسان برتر و عکسهای شاخص و خاطره انگیز آنها است.
همچنین، مستندهای پرترهای همچون: «اصغر آقا آکتور سینما»، «اروند تو را میشناسد» و «روزگار احمد» نیز با نگاهی انسانی و مستند به زندگی و مبارزات فرماندهان و رزمندگان پخش میشود.
مستند پرتره «اصغر آقا آکتور سینما»، روایتی از حضور بازیگر پیشکسوت اصغر نقی زاده رزمنده دفاع مقدس و بازیگر سینما و تلویزیون در سینمای دفاع مقدس و همکاری با کارگردانان شناخته شده این عرصه است. این مستند یکشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۲۱ پخش میشود.
مستند «اروند تو را میشناسد»، پرترهای از رشادتهای شهید محمد حسن طوسی، فرمانده اطلاعات لشکر ویژه ۲۵ کربلا است. این مستند به بررسی زندگی و خدمات برجسته این شهید در دفاع از خاک سرزمین مادری میپردازد. مستند «اروند تو را میشناسد» سهشنبه اول مهر ساعت ۱۹، پخش می شود.
مستند «روزگار احمد»، به زندگی و مبارزات سردار سرلشکر شهید احمد کاظمی میپردازد و تلاشهای او در ارتقای نیروی هوایی سپاه، تجهیز هواپیماهای سوخو ۲۵ و هلی کوپترهای میل ۱۷ را به تصویر میکشد. این مستند سهشنبه اول مهر ساعت ۲۱، پخش میشود.
مستند «میراث پاییز»، با روایت رزمندگان نوجوان و دانش آموز اصفهانی در دوران دفاع مقدس، جمعه ۴ مهر ساعت ۱۷ پخش میشود.
مستند «هزار زخم و یک مرهم»، با روایتی از تلاشهای پزشکان، پرستاران و کادر درمان بهداریها در روزهای جنگ و دفاع؛ پنجشنبه ۳ مهر ساعت ۱۹، پخش خواهد شد.
مستند «دالگ چم جاده»، که روایتی از خانوادههای شهدای ایلام و مادر جاوید الاثر نورمحمد بابایی و سالها چشم انتظاری او است، یکشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۹ پخش میشود.
مستند «هدف اکبر»، روایت تصمیم و اقدام علی اکبر شیرودی در مقابله با دستور تخلیه پادگان ابوذر و استفاده از نیروهای موجود و تجهیزات محدود برای مقابله با پیشروی دشمن است. این مستند دوشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۹، پخش می شود.
مستندهای «او اسماعیل بود» که درباره سردار شهید اسماعیل دقایقی است که در عملیات کربلای ۵ در سال ۱۳۶۵ به شهادت رسید، چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۱۹ و «وقتی آمد» با روایت روزهای آغازین جنگ در خرمشهر و شکست حصر آبادان از زبان رزمندگان و حضور مقام معظم رهبری در خط مقدم، جمعه ۴ مهر ساعت ۱۷، پخش خواهند شد.
مستندهای کوتاه، کلیپها، سرودهای حماسی و میانبرنامههای آرشیوی نیز در فواصل کنداکتور، فضای برنامههای شبکه مستند را در طول هفته دفاع مقدس همراهی خواهند کرد.