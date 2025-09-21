پخش زنده
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان از اختصاص بیش از دو هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی به دستگاههای اجرایی لرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سمانه حسن پور گفت:دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق اسلامی از ابتدای تیرماه امسال خریداری و تخصیص این اعتبارات به دستگاههای اجرایی استان صادر شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان افزود: تخصیص این اعتبارات برای دستگاههایی اجرایی استان شامل آبفای بروجرد، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، استانداری، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آیتالله بروجردی، منابع طبیعی، آب منطقهای و نوسازی مدارس صادر و ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: این دستگاهها میتوانند از فردا با مراجعه به خزانه، نسبت به دریافت تخصیص خود اقدام کنند.
حسن پور افزود:همچنین تخصیص دستگاههای راهداری، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان و علوم پزشکی این هفته صادر میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بیان اینکه آثار تزریق این نقدینگی از مهرماه در طرح استانی مشاهده خواهد شد،از آمادگی این سازمان برای دریافت کد یونیک و خرید اوراق اسلامی برای دستگاههای متقاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب خبر داد.