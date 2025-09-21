پخش زنده
امروز: -
دومین جشنواره ملی نوروز زراعی با حضور مردم و گردشگران در روستای دیرستان شهرستان قشم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: ثبت ملی جشنواره نوروز زراعی در این جزیره زمینهای تازه برای رونق گردشگری و شکوفایی اقتصاد روستایی فراهم کرده است.
ادریس راموز افزود: حضور گردشگران از نقاط مختلف ایران و مشارکت روستائیان قشم، فرصتی فراهم کرده تا مراسمها و سنتهای کشاورزی از جمله هرس نخل، شخمزدن زمین، برداشت میوههای فصلی و عرضه محصولات محلی در معرض دید عموم قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه این جشنواره در ادامه رویدادهای ملی همچون نوروز دریا است، گفت: هدف از برگزاری این جشنواره توسعه چنین رویدادهایی در سراسر جزیره با محوریت دهیاران و روستائیان است تا زمینه رونق اقتصاد گردشگری روستایی و ایجاد کسبوکارهای پایدار فراهم شود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد قشم افزود: اکنون بسیاری از اقامتگاههای بومگردی در روستاهایی مانند گورزین و سهیلی تکمیل ظرفیت شده و در هتلهای قشم نیز بیش از۵۰ درصد ضریب اشتغال به ثبت رسیده است که نشان از رونق گردشگری در این جزیره دارد.
روستای دیرستان به عنوان یکی از سرسبزترین روستاهای جزیره جهانی قشم با بیشترین تعداد نخلستان و با محصولات باغی متنوع همچون انبه، انبوو (سپستان)، لیمو، موز، انجیر و زیتون، میزبان بازدیدکنندگان این جشنواره تابستانه بود.
شهرستان قشم با جزیرههای قشم و لارک با حدود ۱۹۰ هزار نفر جمعیت است.