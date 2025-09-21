پخش زنده
مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت خوزستان گفت: فرزندپروری یکی از بنیادیترین فرایندهای انسانی است که نه تنها سرنوشت فرد، بلکه آینده جامعه را نیز رقم میزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر اسماعیل موسوی اصل با بیان اینکه فرزندپروری یکی از بنیادیترین فرایندهای انسانی است که نه تنها سرنوشت فرد، بلکه آینده جامعه را نیز رقم میزند، اظهار کرد: این فرایند پیچیده و چندبعدی، شامل مجموعهای از رفتارها، نگرشها و الگوهای ارتباطی والدین با فرزندان است که تأثیری عمیق بر رشد جسمی، روانی، اجتماعی و حتی اخلاقی کودک میگذارد.
وی یکی از مفاهیم کلیدی در روانشناسی رشد را دلبستگی ایمن عنوان کرد و افزود: پژوهشهای متعدد نشان دادهاند کودکانی که در سالهای اولیه زندگی پیوندی ایمن و حمایتی با والدین خود تجربه میکنند، در بزرگسالی از مهارتهای اجتماعی بالاتر، توانایی مدیریت بهتر هیجانها و مقاومت بیشتری در برابر فشارهای روانی برخوردار میشوند. به بیان دیگر، امنیت روانی اولیه همان سرمایهای است که مسیر زندگی کودک را شکل میدهد.
دکتر موسوی اصل با بیان اینکه فرزندپروری مؤثر به معنای فراهم کردن تعادلی سالم میان حمایت و استقلال است، تصریح کرد: اگر والدین تنها بر کنترل تأکید داشته باشند، احتمال بروز وابستگی افراطی یا مشکلات رفتاری در کودک افزایش مییابد. در مقابل، والدینی که فرصت تجربه، تصمیمگیری و کشف محیط را در اختیار فرزندان قرار میدهند، زمینهساز رشد اعتمادبهنفس، مسئولیتپذیری و مهارتهای حل مسئله میشوند.
مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت خوزستان میگوید: رشد سالم کودک صرفاً در گرو تأمین نیازهای جسمی نیست. کودکان برای شکوفایی نیازمند محیطی امن، پایدار و سرشار از محبت هستند. مطالعات نشان میدهد کودکانی که در خانوادههایی با روابط عاطفی مثبت و ارتباط سازنده پرورش مییابند، کمتر دچار مشکلات هیجانی و رفتاری میشوند و در آینده فرصت بیشتری برای داشتن زندگی پربار خواهند داشت.
نقش گفتوگو و ارتباط مثبت
وی بیان داشت: ارتباط والدین و فرزندان نقشی حیاتی در کیفیت فرزندپروری دارد. گفتوگوی سازنده، شنیدن فعال و احترام به نظرات کودک، نه تنها رابطه والد–فرزند را تقویت میکند، بلکه به کودک میآموزد که ارزشمند است و میتواند در تعامل با دیگران نیز مؤثر باشد. این مهارتها در طول زندگی اجتماعی او بهعنوان یک سرمایه پایدار عمل میکنند.
دکتر اسماعیل موسوی اصل ادامه داد: در دنیای امروز، فرزندپروری با چالشهای نوینی همچون تغییر سبک زندگی، فشارهای اقتصادی، رسانههای دیجیتال و کاهش زمان تعامل خانوادگی روبهرو است. این عوامل اگر مدیریت نشوند، میتوانند مانع رشد سالم کودکان شوند. والدین امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آگاهی، مهارت و انعطافپذیری در شیوههای تربیتی خود هستند.
وی تاکید کرد: فرزندپروری مؤثر تنها به معنای تأمین نیازهای اولیه کودک نیست، بلکه فرآیندی عمیق و آگاهانه است که نیازمند توجه همزمان به ابعاد جسمی، عاطفی، شناختی و اجتماعی کودک میباشد. جامعهای که در آن والدین از مهارتهای فرزندپروری آگاه باشند، نسلی سالمتر، توانمندتر و مسئولتر خواهد داشت. در نهایت، سرمایهگذاری بر فرزندپروری آگاهانه، سرمایهگذاری بر آیندهای روشن و پایدار برای جامعه است.