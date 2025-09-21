پخش زنده
با تامین بودجه ۸۳۰۰ میلیارد تومانی مترو، زمینه بهره برداری از ۵.۵ کیلومتر از خط ۲ مترو اصفهان در پاییز امسال فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان حملونقل ریلی شهرداری اصفهان گفت: امسال با تصویب شورای اسلامی شهر، بودجهای معادل ۸۳۰۰ میلیارد تومان برای این طرح اختصاص یافته است.
مهدی روحالامین با بیان اینکه خط دو قطار شهری در اولویت نخست مدیریت شهری قرار دارد و دیگر طرحهای عمرانی در اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند، افزود: در هفتههای آینده، مرحله نخست این خط از محدوده ایستگاه حرم زینبیه تا ایستگاه شاهد به طول ۵.۵ کیلومتر افتتاح خواهد شد و در این مرحله سه ایستگاه آماده مسافرگیری میشوند و دو ایستگاه نیز به عنوان ایستگاههای عبوری در نظر گرفته شدهاند.
وی ادامه داد: طرح خط دو مترو با استفاده از تجربیات خط یک و با هدف کاهش مشکلات ترافیکی برای شهروندان اجرا شده؛ در خط یک، بیشتر ایستگاهها به روش ترانشه باز یا کاتاندکاور حفاری میشد که موجب انسداد طولانیمدت خیابانها و اجرای طرحهای ترافیکی سنگین بود، اما در خط دو، روش حفاری تغییر یافته و بیشتر به شکل زیرزمینی اجرا شده است.
مدیرعامل سازمان حملونقل ریلی شهرداری اصفهان گفت: در این خط، بیشتر ایستگاهها به روش «ریب و شمع» اجرا شده و تنها یک ایستگاه با روش «NATM» حفاری شده، و در بعضی نقاط نیز به دلیل شرایط خاص، روش ترانشه باز همچنان مورد استفاده قرار گرفته؛ بهویژه در مکانهایی که نیاز به مونتاژ یا خروج دستگاههای حفاری غولپیکر (TBM) وجود داشته است.
روحالامین افزود: در بسیاری از ایستگاههای خط دو، از جمله ایستگاه آمادگاه، ایستگاه امام حسین (ع) و ایستگاه زینبیه، حفاری به شکل زیرزمینی اجرا شده و هیچگونه انسداد یا طرح ترافیکی گسترده در خیابانها نداشتیم و به همین دلیل، شهروندان در عبور و مرور روزمره خود با مشکلات جدی مواجه نشدند و تنها در زمان عملیات بتنریزی، تجهیزات مربوطه در شهر دیده میشود.
مدیرعامل سازمان حملونقل ریلی شهرداری اصفهان با بیان اینکه این تغییر رویکرد یکی از مهمترین دستاوردهای مدیریت طرح خط دو است، افزود: هدف اصلی ما کاهش مزاحمت برای شهروندان و اجرای طرح با بالاترین سرعت و کیفیت است تا پس از تأمین ناوگان، مرحله نخست خط دو بهزودی وارد مدار بهرهبرداری شود.