به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر مرکز خدمات کشاورزی منطقه توکهور و هشتبندی شهرستان میناب پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت بیش از ۱۲ هزار تن محصول خرما از نخلستان‌های این منطقه برداشت شود.

منطقه توکهور و هشتبندی هزار و ۲۰۰ هکتار نخلستان دارد.

اسحاق جعفری گفت: بطور میانگین از هر هکتار نخلستان بیش از ۱۰ تا ۱۵ تن محصول برداشت می‌شود.

وی افزود: بیشترین ارقام کشت شده در این منطقه مرداسنگ، هلیلی، مضافتی و خنیزی است.

مدیر مرکز خدمات کشاورزی توکهور و هشتبندی گفت: محصول برداشت شده علاوه برتامین نیاز داخلی استان به استان‌های فارس، اصفهان، تهران و خراسان جنوبی ارسال می‌شود.

منطقه سرنی و روستا‌های چاه غربال، مجتمع امام و توکهور و هشتبندی ۲ مهمترین مناطق کشت خرما در این منطقه است.