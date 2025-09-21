پخش زنده
از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۹ هزار تن خرما از نخلستانهای منطقه توکهور و هشتبندی شهرستان میناب برداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر مرکز خدمات کشاورزی منطقه توکهور و هشتبندی شهرستان میناب پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت بیش از ۱۲ هزار تن محصول خرما از نخلستانهای این منطقه برداشت شود.
منطقه توکهور و هشتبندی هزار و ۲۰۰ هکتار نخلستان دارد.
اسحاق جعفری گفت: بطور میانگین از هر هکتار نخلستان بیش از ۱۰ تا ۱۵ تن محصول برداشت میشود.
وی افزود: بیشترین ارقام کشت شده در این منطقه مرداسنگ، هلیلی، مضافتی و خنیزی است.
مدیر مرکز خدمات کشاورزی توکهور و هشتبندی گفت: محصول برداشت شده علاوه برتامین نیاز داخلی استان به استانهای فارس، اصفهان، تهران و خراسان جنوبی ارسال میشود.
منطقه سرنی و روستاهای چاه غربال، مجتمع امام و توکهور و هشتبندی ۲ مهمترین مناطق کشت خرما در این منطقه است.