به مناسبت هفته دفاع مقدس، یک رام قطار ۵ ستاره در مسیر بندرعباس به مشهد و تهران راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: این قطار با مشارکت و سرمایه گذاری بنیاد تعاون بسیج هرمزگان راه اندازی و برای آن ۶۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
سردار اباذر سالاری افزود: این رام قطار شامل ۱۰ واگن و ظرفیت ۴۰۰ مسافر دارد.
وی گفت: هر کوپه این قطار چهار نفره است.
فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: این قطار در مسیر بندرعباس به مشهد و بالعکس و بندرعباس به تهران و بالعکس مسافران را جابجا میکند.
سردار سالاری افزود: همه مردم میتوانند با خرید بلیط از خدمات این قطار استفاده کنند.
مسئول بنیاد تعاون بسیج هرمزگان نیز گفت: در تلاش هستیم این رام قطار هفتهای دو بار در مسیر بندرعباس به مشهد و هفتهای یکبار در مسیر بندرعباس به تهران رفت و آمد کند.
اصغر صادقی افزود: افزایش ظرفیت و کیفیت خدمات ریلی از مهمترین اهداف راه اندازی این قطار است.
مدیرعامل شرکت راه آهن کشور نیز در مراسم بهره برداری از این رام قطار در بندرعباس گفت: ان قطار با استاندارد پنج ستاره است که نور پردازی مناسب، بستههای بهداشتی و غذای گرم از جمله خدمات آن است.
جبارعلی ذاکری افزود: تا کنون در شش شهر کشور قطار پنج ستاره فعالیت داشت که برنامه داریم تا پایان سال چهار شهر دیگر نیز از مزایای این قطار بهرهمند شوند.
وی گفت: تا کنون یک قطار در مسیر بندرعباس به مشهد رفت و آمد میکرد.
آیت الله عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز در این مراسم گفت: افزایش ظرفیت ریلی یکی از مهمترین راههای تسهیل سفرهای زیارتی و گردشگری است.
استاندار هرمزگان هم گفت: این قطار دارای تجهیزات مناسب و استانداردی است که کیفیت سفر را افزایش میدهد.
محمد آشوری افزود: توسعه خطوط ریلی و افزایش سرعت قطارها نیز در دستور کار است.