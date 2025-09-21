به مناسبت هفته دفاع مقدس، یک رام قطار ۵ ستاره در مسیر بندرعباس به مشهد و تهران راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: این قطار با مشارکت و سرمایه گذاری بنیاد تعاون بسیج هرمزگان راه اندازی و برای آن ۶۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

سردار اباذر سالاری افزود: این رام قطار شامل ۱۰ واگن و ظرفیت ۴۰۰ مسافر دارد.

وی گفت: هر کوپه این قطار چهار نفره است.

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: این قطار در مسیر بندرعباس به مشهد و بالعکس و بندرعباس به تهران و بالعکس مسافران را جابجا می‌کند.

سردار سالاری افزود: همه مردم می‌توانند با خرید بلیط از خدمات این قطار استفاده کنند.

مسئول بنیاد تعاون بسیج هرمزگان نیز گفت: در تلاش هستیم این رام قطار هفته‌ای دو بار در مسیر بندرعباس به مشهد و هفته‌ای یکبار در مسیر بندرعباس به تهران رفت و آمد کند.

اصغر صادقی افزود: افزایش ظرفیت و کیفیت خدمات ریلی از مهمترین اهداف راه اندازی این قطار است.

مدیرعامل شرکت راه آهن کشور نیز در مراسم بهره برداری از این رام قطار در بندرعباس گفت: ان قطار با استاندارد پنج ستاره است که نور پردازی مناسب، بسته‌های بهداشتی و غذای گرم از جمله خدمات آن است.

جبارعلی ذاکری افزود: تا کنون در شش شهر کشور قطار پنج ستاره فعالیت داشت که برنامه داریم تا پایان سال چهار شهر دیگر نیز از مزایای این قطار بهره‌مند شوند.

وی گفت: تا کنون یک قطار در مسیر بندرعباس به مشهد رفت و آمد می‌کرد.

آیت الله عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز در این مراسم گفت: افزایش ظرفیت ریلی یکی از مهمترین راه‌های تسهیل سفر‌های زیارتی و گردشگری است.

استاندار هرمزگان هم گفت: این قطار دارای تجهیزات مناسب و استانداردی است که کیفیت سفر را افزایش می‌دهد.

محمد آشوری افزود: توسعه خطوط ریلی و افزایش سرعت قطار‌ها نیز در دستور کار است.