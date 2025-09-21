پخش زنده
۱۹ سد مهم کشور از جمله لار، لتیان، ماملو، ساوه، دوستی و سفیدرود و چاه نیمهها کمتر از ۱۵ درصد آب دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب کشور، ورودی آب از ابتدای سال آبی تا ۲۹ شهریور ماه، ۲۷ میلیارد متر مکعب بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد کاهش داشته، همچنین میزان خروجی آب با کاهش ۲۳ درصدی نسبت به سال قبل ۳۰ میلیارد متر مکعب بوده است.
حجم آب موجود مخازن سدهای کشور، ۱۸ میلیارد متر مکعب است که ۲۵ درصد از سال گذشته کمتر است.
حجم آب سدهای استانهای تهران، خراسان رضوی، هرمزگان، گیلان، زنجان، کرمان، گلستان، فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و استان مرکزی نیز کمتر از ۱۵ درصد است.
از ابتدای مهر سال گذشته تا لغایت ۲۸ شهریور (سال آبی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴) ارتفاع کل ریزشهای جوی کشور معادل ۱۵۰ میلیمتر بود که این میزان بارندگی نسبت به میانگین درازمدت دورههای مشابه ۳۹ درصد کاهشی بوده.