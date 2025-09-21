به گزارش خبرنگار صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ سید حسن فاطمی افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل‌های آینده است و همه دستگاه‌ها و نهادها باید در اجرای هرچه باشکوه‌تر این برنامه‌ها همکاری داشته باشند.

وی گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا در نقاط مختلف شهرستان، رژه نیروهای مسلح، نشست‌های بصیرتی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، مسابقات ورزشی، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، غبارروبی مزار شهدا، و برپایی نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و جهاد تبیین از جمله برنامه‌های شاخص این هفته در بندرلنگه خواهد بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرلنگه افزود: در طول هفته دفاع مقدس تلاش می‌کنیم تا علاوه بر بزرگداشت این ایام، جوانان و نوجوانان نیز بیش از پیش با آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی آشنا شوند.

وی گفت: برنامه‌های امسال با محوریت «جهاد تبیین»، «ولایت‌مداری»، «مقاومت» و «خودباوری» برگزار می‌شود و امید است با همکاری همه ادارات و نهادها، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر این ایام در شهرستان بندرلنگه باشیم.