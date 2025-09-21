پخش زنده
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بندرلنگه از اجرای بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه متنوع به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ سید حسن فاطمی افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسلهای آینده است و همه دستگاهها و نهادها باید در اجرای هرچه باشکوهتر این برنامهها همکاری داشته باشند.
وی گفت: برگزاری یادوارههای شهدا در نقاط مختلف شهرستان، رژه نیروهای مسلح، نشستهای بصیرتی، اجرای برنامههای فرهنگی و هنری، مسابقات ورزشی، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، غبارروبی مزار شهدا، و برپایی نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و جهاد تبیین از جمله برنامههای شاخص این هفته در بندرلنگه خواهد بود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرلنگه افزود: در طول هفته دفاع مقدس تلاش میکنیم تا علاوه بر بزرگداشت این ایام، جوانان و نوجوانان نیز بیش از پیش با آرمانهای شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی آشنا شوند.
وی گفت: برنامههای امسال با محوریت «جهاد تبیین»، «ولایتمداری»، «مقاومت» و «خودباوری» برگزار میشود و امید است با همکاری همه ادارات و نهادها، شاهد برگزاری هرچه باشکوهتر این ایام در شهرستان بندرلنگه باشیم.