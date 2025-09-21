به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر حوزه علمیه آل‌البیت (ع) بندرلنگه گفت: اکنون ۸۰ طلبه در دو مقطع سطح ۲ و سطح ۳ در حوزه علمیه آل‌البیت (ع) بندرلنگه مشغول به تحصیل هستند

حجت‌الاسلام مهدی حیدرزاده افزود: این حوزه طی دو سال اخیر به عنوان یکی از حوزه‌های برتر طرح سفیران هدایت در سطح کشور انتخاب شده و موفق به کسب رتبه نخست در رشته‌های ادبیات عرب و تفسیر در استان هرمزگان شده است.

وی گفت: حوزه علمیه آل‌البیت (ع) بندرلنگه با بهره‌گیری از اساتید مجرب و فضای آموزشی مناسب، آماده پذیرش طلاب جدید در سال تحصیلی جاری است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر حوزه علمیه مراجعه نمایند.