سال تحصیلی جدید حوزه علمیه آلالبیت (ع) بندرلنگه همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر حوزه علمیه آلالبیت (ع) بندرلنگه گفت: اکنون ۸۰ طلبه در دو مقطع سطح ۲ و سطح ۳ در حوزه علمیه آلالبیت (ع) بندرلنگه مشغول به تحصیل هستند
حجتالاسلام مهدی حیدرزاده افزود: این حوزه طی دو سال اخیر به عنوان یکی از حوزههای برتر طرح سفیران هدایت در سطح کشور انتخاب شده و موفق به کسب رتبه نخست در رشتههای ادبیات عرب و تفسیر در استان هرمزگان شده است.
وی گفت: حوزه علمیه آلالبیت (ع) بندرلنگه با بهرهگیری از اساتید مجرب و فضای آموزشی مناسب، آماده پذیرش طلاب جدید در سال تحصیلی جاری است.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر حوزه علمیه مراجعه نمایند.