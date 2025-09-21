معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در شش ماه نخست سال، خسارت ناشی از ناترازی انرژی در بخش صنعت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سعید شجاعی گفت: سال گذشته نیز بیش از ۳۳۰ همت عدم‌النفع صنایع از محل کمبود برق و گاز به ثبت رسید که از این میزان حدود ۱۷۵ همت مربوط به برق بوده است. متأسفانه امسال نیز صنایع کشور دوباره با این مشکل مواجه شده‌اند.

شجاعی با تأکید بر لزوم ورود شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان برای ارتقای بهره‌وری صنعت، گفت: طبق تکلیف برنامه هفتم توسعه، وزارت صمت موظف است هر ساله ۱۰ درصد به ساخت داخل در اقلام راهبردی بیفزاید. برای تحقق این هدف، تأمین مالی، ابزار‌های حمایتی، تعرفه‌ها و نیز ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از بارگذاری فراخوان مشترک وزارت صمت و معاونت علمی ریاست‌جمهوری خبر داد و گفت: در این چارچوب تا سقف یک همت تسهیلات برای طرح‌های حوزه هوش مصنوعی و کلان‌داده اختصاص خواهد یافت.

معاون وزارت صمت با اشاره به راه‌اندازی انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در صنعت و معدن، افزود: این انجمن بازوی مشورتی سیاست‌گذاری و عملیاتی وزارتخانه است و سند تحول دیجیتال این بخش نیز به زودی رونمایی می‌شود.

به گفته شجاعی، تأسیس انجمن پیشگامان تحقیق و توسعه صنعت و معدن نیز با هدف ایجاد تحول در فعالیت واحد‌های دارای رتبه یک و دو تحقیق و توسعه صورت گرفته است.

وی در پایان تصریح کرد: تمرکز اصلی وزارت صمت هم‌اکنون بر حل مسئله ناترازی انرژی است، زیرا این موضوع به طور جدی بخش صنعت و معدن کشور را متضرر کرده است.