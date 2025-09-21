به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نخستین نشست «بنیاد مردم نهاد حامیان دانشگاه هنر ایران عصر یکشنبه با حضور اعضای مجامع خیرین کشور، سخنگوی دولت، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، دستیار اجتماعی رییس جمهور برگزار شد.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم با اشاره به جاودانگی فکر و اندیشه، گفت: باید در ماندگاری خود دستی در ارتقای علم و هنر این کشور داشته باشیم.

سید احمدرضا خضری ادامه داد: هنر در تاریخ کشور ما سراسر زنده به نام بزرگان هنر و واقفان امور خیریه است.

سخنگوی دولت نیز در این نشست، با بیان این‌‎که صحبت از کار خیر، صحبت از تجارت دنیوی نیست، اظهار کرد: در دنیا در پی هر آنچه باشی هستی و شما خیرین به دنبال باقیات و صالحات هستید که همین سبب جاودانگی شما می‌شود.

علیرضا طاهری رئیس دانشکده علوم نظری دانشگاه هنر گفت: حالا دانشگاه هنر از حمایت خیرین برخوردار شدند.

طاهری افزود بنیاد مردم نهاد حامیان دانشگاه هنر از این پس بطور رسمی از خیرین و نیکوکاران سراسر کشور در جهت ارتقای مقام هنر و هنرجویان بهره‌مند خواهد شد.