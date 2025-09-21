یکی از تونل‌های محور در دست ساخت قزوین-الموت-تنکابن که حدود یک ماه است مسدود شده، موجب شده تا رانندگان مجبور به استفاده از راه خاکی کنارگذر آن شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، نصیرزاده، مدیر طرح‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور در استان‌های قزوین و زنجان در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰، در این خصوص توضیح داد: این تونل که قبلاً کار‌های اجرایی آن انجام شده بود، به دلیل وجود نواقصی، به ویژه مشکل آب زیرزمینی و همچنین بحث روشنایی، نیاز به اصلاحات داشت. با توجه به تردد عید و شرایطی که پیش آمد، نتوانستیم این اصلاحات را به موقع انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه این پروژه یک پروژه احداثی است و باید پس از اتمام کامل تحویل بهره‌بردار شود، افزود: با توجه به نیاز مردم و مزایای جاده نسبت به مسیر قدیم، مجبور شدیم با پیمانکار توافق کنیم تا همزمان با اجرای عملیات، تردد نیز انجام شود. این موضوع ناگزیر کندی کار را برای عوامل اجرایی به همراه داشت.

نصیرزاده با بیان اینکه برای رفع مشکل آب زیرزمینی و همچنین تکمیل روشنایی تونل، عملیات در حال انجام است، اظهار امیدواری کرد: با توجه به کاهش حجم آب در فصول کم‌آب، تلاش می‌کنیم تا قبل از آغاز فصل بارندگی، امکان بازگشایی تونل را فراهم کنیم. در حال حاضر، بتن‌ریزی در مرحله نهایی است و پیش‌بینی می‌کنیم تا هفته دوم مهرماه، عملیات بتن‌ریزی و روشنایی به طور کامل به اتمام برسد.

مدیر طرح‌ها در مورد مسیر کنارگذر نیز گفت: قرار است راهداری با نصب علائم و تیرها، مسیر را ایمن‌تر کند و پیمانکار ما نیز هر دو سه روز یک بار نسبت به آب‌پاشی مسیر اقدام خواهد کرد تا در این دو سه هفته باقی‌مانده، مردم با مشکلی مواجه نشوند.

نصیرزادهدر پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این پل در معرض تهدید است، توضیح داد: آنچه که مشاهده شده، مربوط به ترک در دیوار خاکریز پشت پل بوده است، نه خود پل. این ترک بر اساس محاسبات پیش‌بینی شده بود و توسط پیمانکار، مشاور و اداره کل فنی شرکت ساخت به دقت کنترل می‌شد. در صورتی که از حد مجاز بالاتر نمی‌رفت، عملیات تزریق بتن در زیر پل انجام شد و در حال حاضر هیچ مشکلی از نظر ایمنی برای پل وجود ندارد.