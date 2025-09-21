پخش زنده
امروز: -
با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و شهردار ارومیه، تفاهمنامهای به منظور خرید و نوسازی گسترده ناوگان ماشینآلات و خودروهای خدمات شهری این شهر با پلاک منطقه آزاد ماکو امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، در حاشیه امضای این تفاهم نامه با اشاره به ظرفیتهای قانونی منطقه آزاد برای واردات خودروهای خدماتی و عمومی اظهار داشت: آمادهایم کل ناوگان حمل و نقل عمومی استان را با پلاک منطقه آزاد نوسازی کنیم و با استفاده از این ظرفیت، خدمات شهری را ارتقا دهیم.
شهردار ارومیه نیز با اشاره به فرسودگی ماشینآلات موجود شهرداری، گفت: با حمایت استاندار محترم و همکاری منطقه آزاد ماکو، نوسازی ناوگان به زودی آغاز میشود و امیدواریم با این اقدام، کیفیت و سطح خدمات به شهروندان افزایش یابد.
این تفاهمنامه، علاوه بر نوسازی ناوگان، بهینهسازی تجهیزات و استفاده از ظرفیتهای مناطق آزاد برای ارتقای خدمات شهری را هدف قرار داده و نویدبخش تحولی گسترده در حوزه خدمات شهری ارومیه است.