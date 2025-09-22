پخش زنده
استانداری فارس در ابلاغیهای جدید، ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان را از ابتدای مهرماه سال جاری مشخص کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارسی با استناد به مصوبه هیئت وزیران ساعات آغاز به کار و خاتمه دستگاههای اجرایی، بانکها، مدارس، اصناف و مراکز آموزش عالی استان از اول مهر را ابلاغ کرد.
واحدهای اداری دستگاههای اجرایی در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۵:۰۰ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰ فعال خواهند بود.
به استناد مصوبه دهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، یک ساعت اول شروع کار کارمندان واحدهای اداری شهر شیراز در دو هفته نخست مهرماه به صورت شناور اجرا میشود.
ساعت کاری بانکها از شنبه تا چهارشنبه برای کارکنان ۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰ و برای مشتریان ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و در روزهای پنجشنبه برای کارکنان ۷:۰۰ تا ۱۳:۳۰ و برای مشتریان ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.
ساعت شروع کار واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی ۶:۳۰، واحدهای صنعتی ۷:۰۰ و اصناف و بازاریان ۹:۳۰ تعیین شده است.
مراکز آموزش عالی، پژوهشی و بخشهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از دانشگاهها و بیمارستانها) از ساعت ۸:۰۰ فعالیت خود را آغاز میکنند.
تمام مراکز خدماترسان بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، اورژانسها، مراکز امدادی و اتفاقات، خدمات امداد جادهای، بخشهای عملیاتی دارای نوبتکاری مانند آتشنشانی، پاسگاهها و مراکز انتظامی و نیز مراکز تأمین کالاهای ضروری و بخش عملیاتی پست طبق روال قبل ارائه خدمت خواهند داشت.