به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعد از ظهر امروز در ارتفاعات استان افزایش ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد با اشاره به اینکه دریا در استان کمی مواج است افزود: شناور‌های سبک و صیادی، برای رفت و آمد احتیاط لازم را داشته باشند.

وی گفت: دریا در محدوده استان‌های خوزستان و بوشهر نسبتاًمواج پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: روز سه شنبه نیز این شرایط جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود و از اواخر وقت سه شنبه تا صبح پنجشنبه آب‌های خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی، مواج است و موجب محدودیت در رفت و آمد‌های دریایی در این مناطق می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: برای این مدت تمهیدات لازم در بنادر غربی استان صورت پذیرد.

به لحاظ دمایی تا پایان هفته جاری افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است.