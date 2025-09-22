به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب‌الله فضل الله پور در نشست هم‌اندیشی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان که با هدف تقویت بنیه فرهنگی کانون‌های منتخب در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت کانون‌های مساجد اظهار داشت: اولین بار است که با ظرفیت عظیمی به لحاظ مبنایی و معنایی مواجه می‌شوم؛ جدیدا طرحی با موضوع فعال‌سازی محله محور مساجد به دست ما رسیده که در خصوص آن چند نکته را بیان می‌کنم.

وی با بیان اینکه عبارت کانون‌های مساجد با بن‌مایه و اساس قرآن و مبانی دینی است، افزود: در دنیای امروز با شقی‌ترین و دهشتناک‌ترین مبانی خشونت مواجه هستیم؛ دنیای امروز مولفه‌های انسانی را در نوردیده و فرهنگی به نام فرهنگ مصرف خلق کرده و تالی فاسد آن، آسیب‌هایی است که در ارتباط انسان‌ها با همدیگر وجود دارد.

فضل الله پور با اشاره به اینکه شما در کانون‌های مساجد سعی می‌کنید این رفتار‌ها را تغییر دهید و رفتار‌ها را انسانی کنید، ادامه داد: جرح و تعدیل مولفه‌های غیرانسانی نیاز به مجاهدت دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان، اضافه کرد: ما در دنیای کنونی دو زیست متباین را تجربه می‌کنیم و مسالمت بین این دو بسیار سخت است؛ در شرایط فعلی چند راهکار وجود دارد از جمله باز تعریف نظام گفتمانی یعنی اصول خود را حفظ کنیم و در مقابل شرایط جدید، باز تعریفی از مبارزه و تعامل با شرایط کنونی ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه لازم است در این شرایط باز تعریف بین دین و عقلانیت را با سازوکار جدید داشته باشیم و لاجرم باید اصول خود را حفظ کنیم، تصریح کرد: آنها تلاش می‌کنند این اصول را از ما بگیرند تا ما را به لشگر مصرف کنندگان نظام سرمایه داری اضافه کنند.

فضل الله پور با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی خاکریز اول در این مبارزه است، اظهار داشت: باز تعریف مبانی دینی از وظایف ما است؛ ما در معرض یک سری نیاز‌ها قرار گرفته‌ایم که واقعی نیست، این اشکال متنوع از نیاز غیر متعارف است و این نشان می‌دهد که به صورت خاص، برای ما خلق نیاز می‌کنند.

وی با طرح این سوال که ما برای تعامل با دنیای امروز و مبارزه با این فرهنگ و ارائه مبانی دینی و عقلانی چه باید بکنیم؟ خطاب به کانون‌های مساجد ابراز کرد: شما کار سختی دارید آدمی ساحت‌های متنوع و شاید متضاد از خواسته‌ها دارد، تک ساحتی به موضوعات نگاه نکنید؛ اگر می‌خواهید به جنگ با این شرایط بروید باید مهارت‌های جنگ امروز را آموزش، ببینید. شما مبلغ گفتمان دین هستید و حتما برای در کنار مردم زیستن به مهارت‌های بیشتری نیاز دارید.

فضل‌الله پور تأکید کرد: در کانون‌های مساجد حتما بازتعریف محتوایی در جهت ارتباط با نسل امروز باید صورت بگیرد و این بازتعریف باید برگرفته از اصول قرآنی باشد، لذا خوب بیاموزید و بعد ترویج کنید و آموزش دهید.

وی بیان داشت: ما در معاونت سیاسی اجتماعی، طرحی را دنبال می‌کنیم و ذیل آن تحت عنوان یارانه‌های فرهنگی، کارت فرهنگی _ ورزشی در نظر گرفتیم که در این طرح هدفگذاری ما مناطق حاشیه و تمرکز ما روی حوزه جوانان است.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان، با بیان اینکه برنامه‌ریزی کردیم که از ظرفیت‌های خالی مجموعه‌های اجرایی استفاده کنیم، یاد آور شد: این طرح به صورت آزمایشی در ماهشهر و اهواز اجرا می‌شود و در اول مهرماه رونمایی خواهد شد؛ ما کارت‌ها را در اختیار شما می‌گذاریم و شما آنها را در اختیار اعضای خود قرار می‌دهید.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی شناسنامه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مناطقی که در آن فعالیت می‌کنید به ما دهید و ظرفیت‌های خود را به ما اعلام کنید؛ ما داریم یک بررسی میدانی انجاج می‌دهیم و ظرفیت‌ها و استعداد‌های هر منطقه، آسیب‌های اجتماعی آن کارآفرینان آن و اطلاعاتی از این قبیل را گردآوری می‌کنیم، شما نیز در گردآوری این اطلاعات به ما کمک کنید تا بتوانیم برنامه‌ریزی جامعی داشته باشیم و جهت‌گذاری معطوف به واقعی را در مناطق داشته باشیم.