به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: در ۶ ماه نخست امسال؛ بیش از ۷۵۸ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در نقاط مختلف استان شناسایی و کشف، ضبط و جمع‌آوری شد.

حمید ساعد پناه افزود: پس از شناسایی افراد سودجو از دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز، میزان انرژی مصرفی و مدت زمان استفاده محاسبه شده و برابر قوانین و مقررات جریمه شده و انشعاب آنها نیز قطع خواهد شد و همچنین فرد متخلف به دادگاه معرفی و دستگاه ماینر آن ضبط و ضمن تحویل به مراجع قضایی و امنیتی، دستگاه‌های غیرمجاز نیز امحاء می‌شوند.

وی گفت: فعالیت دستگاه‌های رمز ارز غیرمجاز، یکی از دلایل ناترازی برق در کشور است و علاوه بر تحمیل ضرر و زیان به زیرساخت‌ها و منافع ملی، باعث بروز نوسان در شبکه و آسیب جدی به تجهیزات شبکه و لوازم برقی شهروندان می‌شود.

این مسوول در پایان تاکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه اطلاعات از ماینر‌های غیرمجاز را به سر شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی اطلاعات آنها، اطلاعات خود را در تارنمای www.tavanir.org.ir ثبت کنند و همچنین از پاداش یک میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.