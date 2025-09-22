پخش زنده
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از راهاندازی خط کشتیرانی مسافری چابهار-مسقط طی هفته آینده و در راستای اجرای مصوبات سفر رئیسجمهوری به کشور عمان خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: حرکت کشتی مسافری از مسقط به چابهار، تحقق وعده رئیسجمهور در سفر اخیر به عمان است و از حمایت استاندار سیستان و بلوچستان و دبیر شورایعالی مناطق آزاد قدردانی میکنیم.
در سفر رئیس جمهور به عمان که خرداد امسال انجام شد ۱۸ سند همکاری به ویژه در حوزه های اقتصادی و تجاری میان مقامات عالیرتبه دو کشور به امضا رسید.
محمدسعید اربابی تاکید کرد: گردشگری دریایی حلقه مفقوده توسعه چابهار بوده و ابراز امیدواری کرد با راهاندازی این خط، ظرفیتهای مغفولمانده منطقه در حوزه گردشگری بینالمللی فعال شود.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرده در راستای اجرای مصوبات سفر اخیر رئیس جمهوری به کشور عمان و تحقق وعدههای مطرحشده در این سفر، خط کشتیرانی مسافری چابهار – مسقط و بالعکس از هفته آتی بهصورت رسمی راهاندازی میشود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد اوایل خرداد سال جاری از راهاندازی خط کشیترانی مسقط-چابهار طی ماه جاری (خرداد ۱۴۰۴) خبر داده و با بیان اینکه این گامی مهم در تقویت صادرات مجدد و توسعه منطقه آزاد چابهار است، گفته بود: با توجه به اینکه بیشتر مناطق آزاد در مرزهای کشور قرار دارند، استفاده بهینه از ظرفیتهای این مناطق و گسترش تجارت با کشورهای همسایه باید به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.